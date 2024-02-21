به گزارش خبرنگار مهر، شجاع خلیلزاده پس از شکست دو بر صفر تراکتور تبریز مقابل پرسپولیس گفت: بازی خوبی بود ولی بدشانس بودیم. باختیم و نتوانستیم هواداران خود را خوشحال کنیم. به تیم پرسپولیس تبریک میگویم.
مدافع تیم ملی ایران درباره اینکه آیا خستگی جام ملتها هنوز از تن شما در نیامده است گفت: هنوز روی تنمان است.
او در ادامه درباره اینکه گویا خواستار تعویض در جریان نیمه دوم شده بود افزود: دفاع چپ ما گفت همسترینگ من درد میکند و من به مربی گفتم تعویضش کن. اگر دقت کنید دو دقیقه بعد هم روی زمین افتاد. من چکاره ام که تعویض کنم.
او درباره عدم حضور تماشاگران افزود: فوتبال بدون هوادار معنی ندارد. امیدوارم هیچ تیمی هوادارانش محروم نشوند. از هواداران تراکتور هم عذرخواهی میکنم. میخواستیم آنها را خوشحال کنیم اما نشد.
او درباره عملکرد تیم ملی ایران و صحبتهای اخیر قلعه نویی که خیلیها آن را قانع کننده نمیدانند گفت: صحبتهای آقای قلعهنویی خیلی خوب بوده است. آن موقع که کی روش باخت مگر او را سوال جواب کردید که حالا این کار را میکنید.
وی سپس به خبرنگاران حاضر حمله کرد و با لحنی عجیب گفت: همه شما خبرنگاران که اینجایید کی روشی پور بودید! مگر اینطور نبودید؟
خلیل زاده ادامه داد: آن موقع که کی روش هشت سال من را دعوت نکرد شماها کجا بودید. من دلم پر است و میخواهم حرف بزنم.
او درباره انتقاد از عملکرد تیم ملی ایران مقابل قطر گفت: فوتبال است و با یک اشتباه گاهی اوقات یک باخت رخ میدهد. از نظر من منافع یکسری با رفتن کی روش در خطر بود به همین خاطر از او دفاع می کردند. کی روش هشت سال حق من را خورد اما یک نفر چیزی نگفت. همه شما منافع تان در بودن کی روش بود.
خلیلزاده در کش و قوس صحبتهایش با خبرنگاران که از صحبتهای او شکایت کردند گفت: من توهین نمیکنم چون مطمئن هستم. اینکه دفاع این ملی ایراد داشته است به شما خبرنگاران ربطی ندارد. من به شماها نباید جواب پس بدهم.
او در واکنش خبرنگاران که تیم ملی به شما باخت گفت: این حرفها به شما مربوط نمیشود. کی روش و طرفدارانش که شما هستید هشت سال هیچ چیز نگفتید.
نظر شما