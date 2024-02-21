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۲ اسفند ۱۴۰۲، ۲۰:۵۰

شب جنجالی برای شجاع؛

مدافع تیم ملی هم هیچ ایرادی را نپذیرفت/ قلعه‌نویی درست گفته است!

مدافع تیم ملی هم هیچ ایرادی را نپذیرفت/ قلعه‌نویی درست گفته است!

مدافع ملی پوش تیم فوتبال تراکتور تبریز با بیان این که هشت سال کی‌روش من را دعوت نکرد اما هیچکس صدایش در نیامد گفت: آقای قلعه نویی در مورد تیم ملی درست گفته است!

به گزارش خبرنگار مهر، شجاع خلیل‌زاده پس از شکست دو بر صفر تراکتور تبریز مقابل پرسپولیس گفت: بازی خوبی بود ولی بدشانس بودیم. باختیم و نتوانستیم هواداران خود را خوشحال کنیم. به تیم پرسپولیس تبریک می‌گویم.

مدافع تیم ملی ایران درباره اینکه آیا خستگی جام ملت‌ها هنوز از تن شما در نیامده است گفت: هنوز روی تن‌مان است.

او در ادامه درباره اینکه گویا خواستار تعویض در جریان نیمه دوم شده بود افزود: دفاع چپ ما گفت همسترینگ من درد می‌کند و من به مربی گفتم تعویضش کن. اگر دقت کنید دو دقیقه بعد هم روی زمین افتاد. من چکاره ام که تعویض کنم.

او درباره عدم حضور تماشاگران افزود: فوتبال بدون هوادار معنی ندارد. امیدوارم هیچ تیمی هوادارانش محروم نشوند. از هواداران تراکتور هم عذرخواهی می‌کنم. می‌خواستیم آنها را خوشحال کنیم اما نشد.

او درباره عملکرد تیم ملی ایران و صحبت‌های اخیر قلعه نویی که خیلی‌ها آن را قانع کننده نمی‌دانند گفت: صحبت‌های آقای قلعه‌نویی خیلی خوب بوده است. آن موقع که کی روش باخت مگر او را سوال جواب کردید که حالا این کار را می‌کنید.

وی سپس به خبرنگاران حاضر حمله کرد و با لحنی عجیب گفت: همه شما خبرنگاران که اینجایید کی روشی پور بودید! مگر اینطور نبودید؟

خلیل زاده ادامه داد: آن موقع که کی روش هشت سال من را دعوت نکرد شماها کجا بودید. من دلم پر است و می‌خواهم حرف بزنم.

او درباره انتقاد از عملکرد تیم ملی ایران مقابل قطر گفت: فوتبال است و با یک اشتباه گاهی اوقات یک باخت رخ می‌دهد. از نظر من منافع یکسری با رفتن کی روش در خطر بود به همین خاطر از او دفاع می کردند. کی روش هشت سال حق من را خورد اما یک نفر چیزی نگفت. همه شما منافع تان در بودن کی روش بود.

خلیل‌زاده در کش و قوس صحبت‌هایش با خبرنگاران که از صحبت‌های او شکایت کردند گفت: من توهین نمی‌کنم چون مطمئن هستم. اینکه دفاع این ملی ایراد داشته است به شما خبرنگاران ربطی ندارد. من به شماها نباید جواب پس بدهم.

او در واکنش خبرنگاران که تیم ملی به شما باخت گفت: این حرف‌ها به شما مربوط نمی‌شود. کی روش و طرفدارانش که شما هستید هشت سال هیچ چیز نگفتید.

کد مطلب 6034289

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    نظرات

    • ناشناس IR ۲۳:۳۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۲
      0 0
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      اقای قلعه نوعی با عدم پذیرش اشتباهش و رفع اشکال تفکرش نشان داد اصلا مناسب مربیگری تیم ملی ایران نیست. متاسفانه کسی نیست برای منافع فوتبال ایران کاری کند
    • IR ۱۱:۵۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      2 0
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      اگه مربی داشتیم که تو را اصلا دعوتنمیکرد حتی توئ باشگاه لیگ برتر هم جایی نداری
    • وحید IR ۱۲:۳۲ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      0 0
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      آقای خلیل زاده یه مدافع تیم‌محلی و لیگ سه هم‌می‌داند سانتر از جناحین رو نباید به وسط زمین دفع کرد. شما چگونه این کار ساده رو انجام ندادید و صاف دفع کردید زیر مای مهاجم حریف که شوت بزنه و بره زیر پای موذ علی که اونم تک‌به تک بشه و گل بزنه ؟!واقعا رو که نیست سنگ پای قزوینه. کی روش خوب کرد دعوتت نکرد.
    • پرویزایران پرست IR ۱۳:۲۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      0 0
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      اقای محترم خلیلزاده شما نه تنها به خبرنگاران بلکه به تمام ملت عزیز ایران باید جوابگو باشی تازه بااینهمه گندی که زدید چه جوابی دارد بدهید درضمن کیروش اگر دعوتت نمیکرد یکی از بهترین انتخابهاش بود
    • کاظمی IR ۱۵:۱۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۳
      2 0
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      کاش بازیش مثل زبونش بود ، من موندم اینا خجالت نمیکشن بعد از باخت و دست از پا درازتر برگشتن با چه روئی حرف میزنن جناب خلیل زاده ببخشید که باختید !
    • IR ۱۵:۲۴ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۷
      0 0
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      ۷۰درصد تیم باید بازیکنان جدید بیاد بااین پیرمردها به جای نمی رسیم

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