برنامه های هفته سلامت جوان در کرمانشاه

ابراهیم شکیبا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۱۱ شعبان مصادف با دوم اسفند ماه، سالروز ولادت حضرت علی اکبر (س) و روز ملی جوان و آغاز هفته جوان که امسال شعار این هفته «جوان سالم، خانواده سالم، جامعه سالم» در نظر گرفته شده است.

وی افزود: اگر شور و احساس جوانی با شعور عمیق دینی و سلاح توانای ایمان الهی و سلامت جسمی و روحی تجهیز شود سعادت و سلامت نسل جوان و در نهایت سلامت جامعه تضمین خواهد.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه تصریح کرد: برنامه‌ها و فعالیت‌های هفته سلامت جوان با اهداف، حساس سازی اجتماعی و معطوف کردن توجه جوانان به امر سلامت خود در خصوص ازدواج و فرزند آوری، آگاه سازی اجتماعی در خصوص ابلاغ سیاست‌های کلی جمعیت و جوانی جمعیت توسط مقام معظم رهبری، آگاهی رسانی به خانواده‌ها در مورد نقش ازدواج بهنگام در سلامت جوانان اجرا می‌شود.

وی ادامه داد: اطلاع رسانی جهت تشکیل پرونده سلامت و دریافت خدمات اعم از مشاوره، آموزش‌های هنگام ازدواج، آشنایی جوانان با سازمان‌های ارائه دهنده ی خدمت، حساس سازی در جهت همکاری و برنامه ریزی کلیه ارگان‌ها به منظور ارتقای سلامتی و رفاه جوانان در راستای تحقق اهداف سیاست‌های جمعیتی از دیگر اهداف برنامه‌های این هفته است.

شکیبا خاطرنشان کرد: روز شمار هفته سلامت جوانان به صورت چهارشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۲ خانواده جوان و شاد، پنج شنبه ۱۴۰۲/۱۳/۳ ازدواج دانشجویی، جمعه ۱۴۰۲/۱۲/۴ نقش دانشگاه در ترویج و تسهیل ازدواج، شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۵ نقش خانواده در ترویج و تسهیل ازدواج، یکشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۶ مزایای فرزند آوری بر سلامت خانواده، دوشنبه ۱۴۰۲/۱۲/۷ آسیب‌های کم فرزندی و سه شنبه ۱۴۰۲/۱۲/۸ مهارت‌های ارتباط با همسر و فرزندان خواهد بود.