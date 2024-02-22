احمدرضا لاهیجان زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در خصوص خروج کارگاه‌های طلاسازی از شهر اصفهان، اظهار داشت: محیط‌زیست برای برخورد با کارگاه‌های آلاینده طلاسازی حکم قضائی دارد ضمن اینکه به آنان مهلت دادیم تا بین ۲ تا سه سال آینده به شهرک تخصصی بروند.

وی ادامه داد: ۲ قطعه زمین ۲۵ هکتاری در مجاورت شهرک صنعتی جی برای شهرک تخصصی طلا پیش‌بینی شده و صنف طلاسازان اصفهان طی مدت تعیین شده فرصت دارند که محل فعالیت خود را به این شهرک منتقل کنند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان خاطرنشان کرد: اقدام دیگر در زمینه ساماندهی مشاغل مزاحم و آلاینده شهر اصفهان، شناسایی ۹۰ واحد ریخته‌گری بود که منجر به انعقاد قرارداد ۵۳ واحد برای خروج از شهر اصفهان و استقرار در شهرک صنعتی بزرگ شده و تا پایان ۱۴۰۳ همه این واحدهای ریخته‌گری باید از شهر اصفهان منتقل شوند.

لاهیجان زاده به طرح ساماندهی صنایع آجر در شهر اصفهان اشاره کرد و گفت: ۳۰۵ واحد تولید آجر در شعاع ۵۰ کیلومتر شهر اصفهان وجود دارد که بیشتر آنها غبار تولید می‌کنند.

وی با بیان اینکه حدود ۴۰ واحد تولید آجر هیچ‌گونه مجوزی نداشتند و آنها را پلمب کردیم، اظهار داشت: برای مابقی این واحدها و کوره‌های تولید آجر برنامه کاری تهیه کردیم که برای فعالیت یا سیستم کنترل آلودگی هوا و غبارگیر نصب کرده یا فعالیت خود را به محلی خارج از شعاع ۵۰ کیلومتر منتقل کنند و یا تغییر خط بدهند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان اصفهان تصریح کرد: اگر واحدهای تولید آجر از فروردین ۱۴۰۳ برنامه کاهش آلودگی خود را به محیط‌زیست ارائه نکنند، با حکم قضائی تعطیل خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر، شهرداری اصفهان از دهه ۹۰ برای خروج واحدهای آلاینده طلاسازی از شهر اقدام کرد و قرار شد صنف تولید طلا و نقره اصفهان به شهرک تخصصی در جاده فرودگاه انتقال یابد.

وجود مشکلاتی در زمینه انتقال این صنف و اقدام به پلمب برخی واحدها از یک سو و تشدید آلودگی هوای اصفهان از سوی دیگر باعث شد این موضوع به معضلی برای اصفهان تبدیل شود.

واحدهای زرگری اصفهان که به عنوان قطب اول طلا و نقره ۷۰ درصد تولید کل کشور را در اختیار دارند، به صورت سنتی در کارگاه‌ها فعالیت می‌کنند.

تصاعد گازهای آلاینده در زمان تیزاب کاری و تصفیه نشدن صحیح این گازها از جمله گاز متصاعد شده از اسید گرم، همچنین آلودگی کوره‌های ذوب و ورود پساب‌ها به فاضلاب شهری ارمغان این کارگاه‌ها برای محیط زیست است تا سهمی قابل تأمل در آلودگی هوای اصفهان داشته باشند. به عقیده کارشناسان گازهای متصاعد شده از تیزاب کاری که به سرعت جذب بدن می‌شود بسیار سمی و خطرناک هستند.

یک عضو شورای شهر اصفهان در سال ۱۳۹۵ از وجود یک هزار و ۴۷۵ کارگاه شناسنامه دار طلاسازی در اطراف میدان نقش جهان خبرداده بود که آب و خاک و هوا را آلوده می‌کنند و علی رغم تذکرات متعدد، اتحادیه طلا نیز در این خصوص اقدام جدی نکرد.

در حال حاضر از ۲۵ رسته مشاغل و صنوف مزاحم شهری مندرج در آئین‌نامه مصوب هیأت وزیران و مطالعات طرح جامع ساماندهی مشاغل شهری شهرداری اصفهان، ساماندهی با اولویت‌بندی کارگاه‌های ریخته‌گری، کارگاه‌های مزاحم طلاسازی، کارگاه‌های موزائیک‌سازی و کارگاه‌های نساجی و سراجی در دستور کار استان قرار گرفته است.

آئین نامه اجرایی بند ۲۰ ماده ۵۵ اصلاحی قانون شهرداری مصوب ۱۳۴۵ (ساماندهی مشاغل و اصناف مزاحم شهری) سال ۱۳۹۶ به تصویب هیأت وزیران رسید.