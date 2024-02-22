به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق شهبازی در جمع مربیان پرورشی عضو اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزان گفت: جمهوریت در ادبیات انقلاب اسلامی، یک مسئله فرعی و یک قالبی که از کشورهای دیگر آمده باشد؛ نیست. این‌طور نیست که ما ناچار شده باشیم قالب جمهوری را بپذیریم.

این فعال سیاسی و اجتماعی گفت: امام خمینی به شدت در برابر این حرف که لزومی ندارد همه مردم با هم به صورت برابر رأی دهند ایستاد و معتقد بود این حرف استعماری‌تر از این سخن است که روحانیون نباید در سیاست دخالت کنند. زیرا دخالت نکردن روحانیون در سیاست موجب حذف روحانیون از مشارکت سیاسی می‌شود در حالی که عدم باور به انتخابات موجب حذف تمام جمعیت ایران از مشارکت سیاسی می‌شود.

وی با بیان اینکه اقامه دین هم با حضور مردم معنا پیدا می‌کند؛ گفت: اگر مردم در صحنه نباشند مسیر عوض می‌شود. حضرت امام خمینی تجربه نهضت‌های اسلامی گذشته همچون نهضت مشروطه یا قیام مردم الجزایر را در ذهن داشتند. در بسیاری از کشورها پیش از انقلاب اسلامی مردم مسلمان قیام کرده بودند اما مدتی بود قیامشان به بیراهه رفت.

شهبازی تاکید کرد: امام معتقد بودند ما انقلاب اسلامی و قیام اسلامی را به مردم ارائه می‌دهیم و مردم تحول درونی پیدا می‌کنند؛ امام در اینجا از تحول انسانی یاد می‌کنند. با تحول انسانی است که انقلاب اسلامی پیروز می‌شود و تحول در جامعه شکل می‌گیرد.

عضو شورای سیاستگذاری جشنواره فیلم مردمی عمار گفت: این ولایت فقیه است که جمهوریت را در این کشور نگه داشته است. بارها در تاریخ انقلاب اسلامی هم حضرت امام و هم مقام معظم رهبری پشت رأی مردم ایستادند و از آن پاسداری کردند.

وی با بیان اینکه از هر دو جناح اصلاح طلب و اصولگرا گاهی تلاش کردند مردم را از عرصه تصمیم گیری خارج کنند؛ گفت: آنان تلاش کردند به صورت پادگانی لیست دهند تا مردم به همان کاندیدهای مد نظرشان رأی دهند. تلاش کردند نظرات خود را به عنوان نظرات رهبری به مردم القا کنند تا مردم نتوانند با تصمیماتشان مخالفت کنند. در حالی که حتی ولایت بدون عدالت هم طاغوت است همانگونه که عدالت بدون ولایت چیزی جز حرف‌های مارکسیستی نیست‌.

این فعال اجتماعی گفت: اگر روزی مردم در برابر احکام اسلامی بایستند ما از اجرای احکام اسلام عدول نمی‌کنیم اما اجرای این احکام اسلامی به خواست مردم مربوط است. حزب اللهی‌ها برای حجاب از سال ۵۷ تا ۶۲ تلاش کردند آنها برای ۵ سال گفتمان سازی کردند تا حجاب در جامعه محقق شد. اجرای احکام اسلام با خواست مردم مرتبط است.

شهبازی افزود: به نظر رهبری جمهوریت و حضور مردم یک فرصت است و با مردم می‌توانیم مشکلات کشور را حل کنیم. وقتی جمهوریت به فرصت تبدیل شد می‌توانیم از ظرفیت‌های آن استفاده کنیم. آن وقت می‌توانیم به این فکر کنیم که چطور می‌توان مردم را بیشتر با نظام همراه کرد.

وی با بیان اینکه شکل‌گیری هویت افراد از سنین کودکی و نوجوانی آغاز می‌شود؛ گفت: یکی از ابعاد این هویت هم، همین مشارکت جویی سیاسی است.

شهبازی با اشاره به اینکه بالاترین حقوق سیاسی، بالاترین مسئولیت و بالاترین شأن را مجلس شورای اسلامی دارد؛ گفت: یک نماینده برای آغاز یک تغییر توانایی‌های زیادی دارد. همین مجلس فعلی که انتقادات زیادی هم از جمله عدم تحقق شفافیت به آن وارد است؛ کارهای خوبی کردند مثل: قانون اقدام راهبردی هسته‌ای یا قانون جوانی جمعیت، قانون رتبه‌بندی معلمان. حضور زنان در ورزشگاه هم از جمله مواردی بود که مجلس می‌توانست اثرگذاری بهتری بر روی آن داشته باشد تا این موضوع ساده, به بحران و چالش برای نظام اسلامی تبدیل نشود.

شهبازی گفت: باید تلاش کنیم به نمایندگانی که اثرگذاری بیشتری دارند رأی دهیم. نماینده‌ای که در کل دوره ۴ ساله فعالیت نمایندگی خود تنها در یک یا دو اقدام اثرگذار بوده است چرا باید یک صندلی نمایندگی مجلس شورای اسلامی را اشغال کند؟

این فعال اجتماعی خاطر نشان کرد: ما نماینده‌ای می‌خواهیم که برای اصلاح وضع موجود مبارزه کند. نماینده‌ای که در توهم است و روی ابرها راه می‌رود و یا نماینده محافظه‌کاری که ریسک نمی‌کند و به تداوم وضع موجود رضایت دارد نمی‌تواند اثرگذاری مطلوب داشته باشد.