نان سالم حق مردم است

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی اسلام‌پناه» رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، به رتبه جدید سازمان ملی استاندارد ایران در ایزو اشاره کرد و گفت: سازمان ملی استاندارد ایران با قدمت ۱۰۰ ساله طی ۲ سال اخیر توانست با ۶ پله صعود در جایگاه ۲۰ سازمان بین‌المللی استاندارد قرار گیرد.

وی گفت: این سازمان به نمایندگی از ج. ا. ایران در بین ۱۶۸ کشور عضو سازمان بین‌المللی استاندارد، با پشت سر گذاشتن کشورهای برزیل و اتریش، رتبه ۲۰ را به خود اختصاص داد؛ در جایگاه ۵ آسیا بعد از چین، ژاپن، کره جنوبی و هند قرار گرفت و رتبه اول منطقه را کسب کرد در حالی که در این ۱۰۰ سال هیچ وقت نتوانست به این رتبه‌بندی‌ها و رنکینگ‌های جهانی حتی نزدیک شود و این افتخار، حاصل کار اعتماد به جوانان است.

سازمان مردمی استاندارد

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، در ادامه اظهارات خود، باری دیگر این سازمان را سازمان مردمی معرفی کرد و گفت؛ طبق نظرسنجی اخیر بیش از ۷۳ درصد مردم عزیز نشان ملّی استاندارد ایران را کاملاً می‌شناسند و اطّلاع دارند که این نشان، متعلّق به سازمان ملّی استاندارد ایران است. سازمان ملی استاندارد ایران در متن زندگی مردم و سبک زندگی مردم قرار دارد و همواره با مردم و در حقیقت برای مردم زیست می‌کند.

وی با بیان اینکه این سازمان ۱۰۰ ساله است و تمدن کهن دارد خاطرنشان کرد: سازمان ملی استاندارد ایران برابر قانون، عهده دار سیاست گذاری و مرجعیت اطمینان بخشی است برای آنچه که به کشور وارد، از کشور صادر یا در داخل تولید می‌شود.

اسلام‌پناه همچنین افزود: سازمان ملی استاندارد ایران به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران در بسیاری از مجامع بین‌المللی صاحب کرسی است و حضور فعال و مؤثر در کمیته‌های متناظر دارد. به عنوان مثال در اجلاسیه بین‌المللی تخصصی کمیته کدکس ادویه و گیاهان مورد مصرف در آشپزی رهبری کمیته فنی استانداردسازی ادویه از جمله هل و زردچوبه، زعفران، تخم گشنیز، دارچین را عهده دار بوده و در جایی که کشورهای هند و چین که خود را صاحب ادویه می‌دانند بسیار قوی عمل کرده است.

وی در خصوص عرضه آرد کامل و نان باکیفیت و استاندارد، گفت: نان با کیفیت اراده قطعی دولت سیزدهم بود که با تلاش متخصصان در سازمان ملی استاندارد ایران و همکاری وزارت جهاد کشاورزی همچنین وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی سلامت محقق شد. در بحث نان کامل عزم ملی داریم تا همه شاخص‌های لازم و استاندارد و کیفی در آرد تا نان مصرفی وجود داشته باشد و نان سالم و با کیفیت وارد سفره مردم شود.

اسلام‌پناه موضوع نان را جزو دغدغه‌های خود دانست و یادآور شد: نان سالم و مغذی برای من به عنوان یک تکلیف شرعی و قانونی بود چرا که آن را حق مردم می‌دانم و در دوران مسئولیتم خود را موظف میدانم تا حق مردم را ادا کنم. هر چند در دوره‌های محدود نتوان تمام وظایف را به سرانجام رساند اما می‌شود با اولویت بندی حجم زیادی از مطالبات به حق مردم را پاسخ داد.

نان کامل فراگیر می‌شود

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران با تاکید بر اینکه دیگر نانی تحت عنوان نان سنتی نداریم افزود: سابق بر این ذائقه مردم دستخوش تجارت قرار گرفته بود بطوری که ذائقه مردم را به سمت نان روشن برده بودند. اما نان اصولاً نباید سفید باشد، بلکه نان باید اجزای کامل سبوس و جوانه را داشته باشد.

به گفته رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، آرد کامل در تعریف ما استفاده از تمام دانه گندم تا نان سالم را داشته باشیم بطوری که در انواع نان میزان سبوس گیری باید بین ۲ درصد تا کمتر از ۶ درصد باشد. در حال حاضر در برخی استان‌ها از جمله مرکزی، قم، هرمزگان، خوزستان و غیره این آرد در دسترس نانوایان قرار دارد. البته تاکنون این استاندارد اجباری نشده و امیدواریم در آینده فراگیرتر شود.

وی افزود: با تغییر آئین کار تلاش کردیم تا فرآیند پخت نان اصلاح شود به عبارتی از مزرعه تا سفره که در این مسیر آئین روش کار و حتی تجهیزات و دستگاه‌های پخت نان هم با محوریت سلامت مردم اصلاح خواهد شد. در این راستا عزم ملی شتاب می‌گیرد و طیف‌های دیگری از محصولات از جمله روغن‌ها و شیرینی‌ها را دربر می‌گیرد تا یک زندگی با سبک سالم زیستی برای مردم به ارمغان داشته باشد.‌

رئیس سازمان ملی استاندارد ایران در پاسخ به همراهی مجلس در اجرای برنامه‌های این سازمان به ویژه موضوعات سلامت محور گفت: در موضوع آرد کامل گندم نمایندگان مجلس فعلی به ویژه ریاست کمسیون اصل ۹۰ توجه زیادی داشتند و آن را به عنوان مطالبه عمومی مطرح می‌کردند. اعتقاد دارم مردم ما ملت استانداردی هستند و تشخیص شأن همیشه درست بوده انتخاب شأن همه انتخاب‌های استانداردی بوده و بدون شک برای ایرانی قوی، مجلسی تحولی انتخاب شایسته ای خواهند داشت.

دین اسلام سراسر کیفیت است

اسلام‌پناه با اشاره به اهمیت کیفیت در دین اسلام گفت: دین مبین اسلام، دین کیفیت است، کتاب آسمانی کامل‌ترین، پیغمبرش کامل‌ترین، ائمه معصومینش کامل‌ترین و همه ابعاد خلقت کامل‌ترین است. وقتی در دین اسلام به سبک زندگی، خوردن، آشامیدن، کار کردن، صنعت، نظام، تجارت و بسیاری دیگر توجه شده است.

به گفته رئیس سازمان ملی استاندارد ایران، کیفیت ذات دین اسلام است و سبک زندگی که دین برای ما تعیین کرده بی‌شک بهترین نوع در سبک زندگی با کیفیت است.