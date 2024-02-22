به گزارش خبرنگار مهر، محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی صبح امروز پنج شنبه در جریان سفر به استان خوزستان و شهر اهواز از مراحل اجرای پروژه ساخت نیروگاه اتمی ۳۰۰ مگاواتی کارون بازدید کرد.

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران درباره آخرین وضعیت احداث این نیروگاه اتمی اظهار کرد: سال گذشته و بعد از حدود ۵۰ سال در زمینی که برای ساخت نیروگاه کارون تعریف شده بود، عملیات تجهیز کارگاه و آماده‌سازی سایت، کلنگ زنی و پروژه آغاز شد و طی یک سال گذشته همکاران ما مطابق برنامه، عملیات احداث را پیش بردند و امروز شاهد پایان مرحله اول خاکبرداری جزیره هسته‌ای نیروگاه اتمی ۳۰۰ مگاواتی کارون بودیم.

اسلامی افزود: اقدامات برای ساخت یک نیروگاه شامل پنج مرحله است که نخستین کار، انتخاب زمین و انجام مطالعات تفصیلی با گمانه زنی‌ها بر روی مکانیک خاک است تا پس از آن تجهیز کارگاه و سایت وارد عملیات اجرایی شود.

معاون رئیس جمهور تصریح کرد: رویداد بعدی عملیاتی کردن کار برای بتن‌ریزی و پی‌ریزی ساخت نیروگاه است که هم اکنون در آستانه رویداد دوم قرار داریم. بعد از انجام عملیات تثبیت، زهکشی و آماده‌سازی سایت، نخستین بتن‌ریزی ساختمان راکتور، اجرا و احتمالاً در پاییز سال آینده انجام خواهد گرفت.

وی ادامه داد: در همین مسیر و به موازات اقداماتی که در سایت انجام می‌گیرد، کارهای فنی و مهندسی دنبال می‌شود تا با آماده‌سازی نقشه‌های اجرایی، شاهد انجام نخستین مراحل انتخاب پیمانکار باشیم.

اسلامی با بیان اینکه در همین زمینه و از سال گذشته اقدامات لجستیک و تدارکاتی برای ساخت نیروگاه در داخل کشور تعریف و آغاز شده و در کارخانجات صنعتی در حال پیگیری است، افزود: این پروژه جزو پروژه‌های با سطح فناوری بالا در دنیا بوده و در بالاترین سطح از نظر الزامات استاندارد و ایمنی قرار دارد. زمان‌بندی ساخت این پروژه هفت ساله است که امیدواریم به شکل منسجم و منضبط، امور اجرایی دنبال شود و ادامه یابد.

عرضه انرژی پاک و پایدار

معاون رئیس جمهور در مورد ویژگی این نیروگاه در منطقه دارخوین گفت: نیروگاه اتمی، انرژی پاک و پایدار را عرضه می‌کند و این مساله مهم‌ترین ویژگی رویکرد و نگاه به تولید برق از این طریق است. با توجه به این مساله و شرایط اقلیمی که اتفاق افتاده و ناترازی انرژی موجود، یکی از بهترین روش‌ها برای تولید برق، از طریق نیروگاه‌های اتمی است.

وی تاکید کرد: با توجه به اینکه استان خوزستان یک قطب صنعتی بوده و در حوزه فناوری‌های پیشرفته از پیشگامان کشور محسوب می‌شود، تولید و عرضه انرژی پاک بسیار در آن مهم است و نیروگاه اتمی کارون می‌تواند بخشی از نیاز برق این استان را تأمین کند.

رئیس سازمان انرژی اتمی ایران با اشاره به اینکه دیگر ویژگی انرژی هسته‌ای، اقتدارآفرین بودن این فناوری است، عنوان کرد: این حوزه در انحصار برخی کشورها بوده و به سهولت اجازه دسترسی به آن داده نشده است، اما به لطف الهی، همکاران غیرتمند ما به این چرخه دست پیدا کرده و توانسته‌اند تراز کشور را تغییر دهند.

وی با بیان اینکه این اتفاق یک کار لجستیکی و تدارکاتی نبوده بلکه یک کار فناورانه و مهندسی پیشرفته است، گفت: تربیت نیروی انسانی متخصص در این حوزه بسیار مهم بوده و گذراندن فرایند ۵ ساله نیاز است تا نیروهای آموزش دیده، گواهینامه مدنظر را برای انجام یک دوره کارآموزی دو ساله در نیروگاه‌های موجود به دست آورند و به محض کسب آمادگی کار خود را شروع کنند.

اسلامی تصریح کرد: ساخت و توسعه نیروگاه‌های اتمی موجب امیدآفرینی و اشتغال در مشاغل پیشرفته خواهد شد.