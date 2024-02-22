به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود محمدی پیش از ظهر پنج شنبه در آئین احداث مسیر اتصال خیابان شبنم ۷ باغستان غربی به بیمارستان تأمین اجتماعی البرز که با حضور مدیران شهری برگزار شد، گفت: افتتاح این پروژه موجب تسهیل در تردد شهروندان می‌شود اما نیازمند تسریع در اجرای روشنایی این بلوار نیز هستیم که امیدوارم سریعاً تحقق یابد.

وی ضمن قدردانی از همکاران سازمان عمران و بازآفرینی شهری و همچنین همه کارگران امانی و تمامی همکارانی که در راستای اجرای این پروژه تلاش کردند، بیان کرد: اجرای این پروژه به صورت امانی موجب کاهش هزینه‌های مدیریت شهری شد. همچنین لازم است برای فضای سبز و موضوعات مختلف دیگر مدیران منطقه اقدامات لازم را انجام دهند.

رئیس شورای اسلامی شهر کرج اظهار کرد: این نوید را به همکارانم در شهرداری می‌دهم که تمام تلاش ما در شورای اسلامی شهر کرج این است که فارغ از نوع قرارداد تا جایی که ممکن باشد در چارچوب قانون سعی می‌کنیم به معیشت همکاران خصوصاً در انتهای سال کمک کنیم.