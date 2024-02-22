افزایش ۳۵ درصدی ترانزیت خارجی از مسیر ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضوانی‌فر رئیس کل گمرک، گفت: بیشترین میزان ترانزیت خارجی از مسیر ایران در ۱۱ ماهه سال جاری از مبدا گمرک منطقه ویژه شهید رجایی با ۴ میلیون و ۷۵۴ هزار تن بوده که نسبت به مدت مشابه قبل ۹ درصد افزایش یافت.

محمد رضوانی‌فر با اشاره به اینکه مرز پرویزخان دروازه ترانزیتی نوظهور در ایران بوده است، افزود: در ۱۱ ماهه سال جاری ترانزیت خارجی از مبدا گمرک پرویز خان با ۳۶۳ درصد رشد به ۳ میلیون و ۴۹۲ هزار تن رسیده که به عنوان دروازه ترانزیتی نوظهور در ایران در رتبه دوم گمرکات عمده مبدا ترانزیت خارجی پس از گمرک منطقه ویژه شهید رجایی قرار گرفته است.

به گفته وی، گمرک باشماق با یک میلیون و ۷۲۰ هزار تن، بازرگان با یک میلیون و ۱۰۹ هزار تن، سرخس با ۶۵۹ هزار تن، بیله سوار با ۶۳۲ هزار تن، جلفا با ۵۰۵ هزار تن، آستارا با ۵۰۲ هزار تن، بندر لنگه با ۴۵۷ هزار تن و منطقه ویژه اقتصادی بندر آستارا با ۴۰۷ هزار تن در رتبه سوم تا دهم گمرکات عمده مبدا ترانزیت خارجی قرار گرفتند.

معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران اظهار داشت: ۱۴ میلیون و ۲۳۶ هزار تن ترانزیت خارجی از مسیر ایران با سهمی معادل ۸۸.۳۱ درصد از کل ترانزیت خارجی از مبدا ۱۰ گمرک فوق بوده است. در بین ۱۰ گمرک عمده فوق، ترانزیت خارجی از مبدا گمرک بازرگان، بیله سوار و جلفا به ترتیب ۱۲.۴۰، ۳.۶۸ و ۲ درصد کاهش و از ۷ گمرک دیگر نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش نشان می‌دهد.

رضوانی فر با اشاره به اینکه پل جدید آستارا نقش مهمی در رونق ترانزیت خارجی جنوب _ شمال را ایفا می‌کند، افزود: در ۱۱ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، ترانزیت خارجی از مبدا گمرک آستارا ۲۸ درصد و از مبدا منطقه ویژه اقتصادی بندر آستارا ۸۶ درصد رشد داشته است.