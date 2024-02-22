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۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۶:۲۲

جام جهانی ۲۰۲۴ فوتبال ساحلی؛

برزیل با برتری برابر ژاپن راهی نیمه‌نهایی شد

برزیل با برتری برابر ژاپن راهی نیمه‌نهایی شد

تیم ملی فوتبال ساحلی برزیل با برتری برابر ژاپن راهی مرحله نیمه نهایی جام جهانی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نخستین دیدار از مرحله یک چهارم نهایی مسابقات جام جهانی ۲۰۲۴ امارات امروز ساعت ۱۵ بین تیم‌های ملی برزیل و ژاپن برگزار شد و در پایان، ساحلی‌بازان برزیلی موفق شدند با نتیجه پر گل ۸ بر ۴ حریف خود را در هم بکوبند و راهی مرحله نیمه نهایی شوند.

۳ دیدار دیگر از مرحله نیمه نهایی امروز برگزار می‌شود که در مهمترین بازی از ساعت ۱۹ تیم ملی ایران به مصاف امارات خواهد رفت. ساحلی بازان ایران در صورت پیروزی برابر امارات، در مرحله نیمه نهایی با برزیل دیدار خواهند کرد.

همچنین از ساعت ۱۶ تیم‌های بلاروس و پرتغال با هم دیدار می‌کنند و ساعت ۲۰:۳۰ هم ایتالیا و تاهیتی رو در روی هم قرار خواهند گرفت.

کد مطلب 6034845

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    نظرات

    • احسان GB ۰۹:۰۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      5 4
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      آقای قلعه نویی این تیم را می گویند تیم ملی !
    • IL ۱۲:۵۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      2 8
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      بازم برزیل
    • امیر IR ۲۳:۰۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۵
      0 0
      پاسخ
      بازم برزیل👎

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