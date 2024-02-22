  1. استانها
  2. کردستان
۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۶:۳۴

فرمانده انتظامی کامیاران خبر داد؛

اجرای طرح امنیت محله محور در کامیاران/برخورد با خوردوهای هنجارشکن

اجرای طرح امنیت محله محور در کامیاران/برخورد با خوردوهای هنجارشکن

کامیاران_فرمانده انتظامی کامیاران گفت: طرح برخورد با خودروهای هنجارشکن، فاقد پلاک، پلاک مخدوش و دارای دستور قضایی توسط مأموران پلیس راهور این شهرستان اجرا شد.

بهروز جلیلیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از اجرای طرح برخورد با خودروهای هنجارشکن، فاقد پلاک، پلاک مخدوش و دارای دستور قضائی توسط مأموران پلیس راهور شهرستان کامیاران خبر داد.

وی افزود: در راستای مطالبات به حق مردمی، طرح برخورد با خودروهای هنجارشکن، فاقد پلاک، پلاک مخدوش و دارای دستور قضائی توسط پلیس راهور شهرستان اجرائی شد.

جلیلیان خاطرنشان کرد: مأموران پلیس راهور این شهرستان به منظور نظم بخشی به جریان ترافیک و برخورد قاطع با خودروهای هنجار شکن، فاقد پلاک، پلاک مخدوش و دارای دستور قضائی در ساعات پرتردد طرح را اجرا کردند.

فرمانده انتظامی کامیاران اضافه کرد: در اجرای این طرح تعداد ۱۴ دستگاه خودرو فاقد پلاک، پلاک مخدوش و دارای دستور قضائی و تخلفات حادثه ساز توقیف و به پارکینگ انتقال شدند.

کد مطلب 6034880

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها