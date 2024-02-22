اجرای طرح امنیت محله محور در کامیاران/برخورد با خوردوهای هنجارشکن

بهروز جلیلیان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از اجرای طرح برخورد با خودروهای هنجارشکن، فاقد پلاک، پلاک مخدوش و دارای دستور قضائی توسط مأموران پلیس راهور شهرستان کامیاران خبر داد.

وی افزود: در راستای مطالبات به حق مردمی، طرح برخورد با خودروهای هنجارشکن، فاقد پلاک، پلاک مخدوش و دارای دستور قضائی توسط پلیس راهور شهرستان اجرائی شد.

جلیلیان خاطرنشان کرد: مأموران پلیس راهور این شهرستان به منظور نظم بخشی به جریان ترافیک و برخورد قاطع با خودروهای هنجار شکن، فاقد پلاک، پلاک مخدوش و دارای دستور قضائی در ساعات پرتردد طرح را اجرا کردند.

فرمانده انتظامی کامیاران اضافه کرد: در اجرای این طرح تعداد ۱۴ دستگاه خودرو فاقد پلاک، پلاک مخدوش و دارای دستور قضائی و تخلفات حادثه ساز توقیف و به پارکینگ انتقال شدند.