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۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۸:۵۴

دبیر ستاد انتخابات اردبیل تاکید کرد؛

زیبایی شهر و رعایت حقوق مردم در تبلیغات انتخاباتی اصل اساسی است

زیبایی شهر و رعایت حقوق مردم در تبلیغات انتخاباتی اصل اساسی است

اردبیل- دبیر ستاد انتخابات استان اردبیل گفت: ضرورت حفظ زیبایی شهر و رعایت حقوق مردم در روند تبلیغات کاندیداهای دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی رویکرد اصلی کاندیداها در تبلیغات محیطی باشد.

بهروز زلالی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز زمان تبلیغات داوطلبان انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از بامداد امروز، بر ضرورت حفظ زیبایی شهر و رعایت حقوق مردم در روند تبلیغات تأکید کرد.

وی تصریح کرد: زمان تبلیغات انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از ساعت صفر بامداد امروز آغاز شده و تا ساعت هشت صبح روز پنجشنبه ۱۰ اسفند ادامه خواهد یافت.

دبیر ستاد انتخابات استان اردبیل گفت: لازم است داوطلبان انتخابات در راستای حفظ زیبایی شهر، برقراری نظم در محیط شهری و جلوگیری از ترافیک، رعایت حقوق مردم را در روند تبلیغات خود به صورت جدی مورد توجه قرار دهند.

مدیرکل دفتر امور سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری اردبیل افزود: باید مقررات انتخابات که در نشست‌هایی برای داوطلبان تشریح شده است، رعایت شود.

کد مطلب 6034940

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