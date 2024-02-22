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۳ اسفند ۱۴۰۲، ۱۹:۳۷

اطلاعیه شماره (۱۴) ستاد انتخابات کشور؛

زمان تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی اعلام شد

زمان تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی اعلام شد

ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره (۱۴)، زمان تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره (۱۴) زمان تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی را اعلام کرد.

در این اطلاعیه آمده است:

ضمن تبریک اعیاد شعبانیه، به آگاهی مردم شریف ایران اسلامی و تمامی نامزدهای انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی می‌رساند، در اجرای ماده (۷۰) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، فعالیت تبلیغاتی کلیه نامزدهای تأیید صلاحیت شده از ساعت ۰۰.۰۰ بامداد روز جاری مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ آغاز شده و در ساعت ۰۸.۰۰ صبح پنج‌شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پایان می‌یابد.

ستاد انتخابات کشور

کد مطلب 6034963
زهرا علیدادی

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    نظرات

    • محمدحسین IR ۱۰:۵۸ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۴
      0 1
      پاسخ
      لطفاً مطالبه کنید که تو انتخابات‌های بعدی، زمان تبلیغات کاندیداها افزایش پیدا کنه.

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