زمان تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد انتخابات کشور در اطلاعیه شماره (۱۴) زمان تبلیغات نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی را اعلام کرد.

در این اطلاعیه آمده است:

ضمن تبریک اعیاد شعبانیه، به آگاهی مردم شریف ایران اسلامی و تمامی نامزدهای انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی می‌رساند، در اجرای ماده (۷۰) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، فعالیت تبلیغاتی کلیه نامزدهای تأیید صلاحیت شده از ساعت ۰۰.۰۰ بامداد روز جاری مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ آغاز شده و در ساعت ۰۸.۰۰ صبح پنج‌شنبه مورخ ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ پایان می‌یابد.

ستاد انتخابات کشور