تکمیل کتابخانه مرکزی کرمانشاه مشروط به تامین اعتبارات

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رمضانی عصر پنجشنبه طی سفر یک روزه خود به استان کرمانشاه در نشست خبری خود با اصحاب رسانه که در سالن جلسات کتابخانه امیر کبیر برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به گستردگی شبکه کتابخانه‌های عمومی در کشور هم اکنون این شبکه با بیش از سه هزار و ۸۰۰ کتابخانه عمومی متشکل از حدود یک هزار کتابخانه مشارکتی و خصوصی و ۲ هزار و ۸۰۰ کتابخانه نهادی زیر نظر نهاد کتابخانه عمومی در جریان فعالیت است.

وی افزود: شبکه مؤثر کتابخانه‌های عمومی گسترده‌ترین شبکه کتابخانه‌های منطقه، پنجمین شبکه کتابخانه آسیا و جز ۲۰ شبکه برتر کتابخانه‌ای در آسیا بوده که به برکت انقلاب اسلامی این موقعیت و موفقیت برای ایران رقم خورده است.

دبیرکل کتابخانه‌های عمومی کشور در ادامه به توسعه خدمات کتابخانه‌ای و افزایش کیفیت این دستگاه اشاره عنوان کرد: در حوزه کتابخانه‌ها ۲ محور با عنوان شبکه دسترسی و خدمات و توسعه است که اکنون نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور جز معدود دستگاه‌هایی است که در زمینه توسعه‌ای خود ۶۰ خدمت برای نسل جدیدی تعریف کرده است.

رمضانی با ابراز امیدواری برای اتمام پروژه کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه تا پیش از پایان دولت سیزدهم، خاطر نشان کرد: با دستور رئیس جمهور در هفته کتاب و کتابخوانی ۴ بند مهم شامل تکمیل و افتتاح کتابخانه‌های مرکزی، اتصال کتابخانه عمومی به مدارس و ایجاد زنگ مطالعه، ساماندهی مسائل حقوقی و مالی کتابخانه‌ها و مردمی سازی کتابخانه‌ها رو مورد صادر شد که در راستای اجرا و تحقق آن باید تلاش شود.

۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار بودجه مورد نیاز کتابخانه مرکزی کرمانشاه

وی با بیان اینکه به تکمیل و بهره‌برداری کتابخانه‌های مرکزی در کشور در سفرهای ریاست جمهوری باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد، تاکید کرد: بر همین اساس در حال حاضر کتابخانه‌های عمومی چند استان در آستانه تکمیل نیازمند اعتبارات ویژه از سوی مصوبات هستند که با پیگیری‌های جدی‌تر باید به مرحله افتتاح برسند.

رمضانی ادامه داد: در حال حاضر در ۱۳ استان کتابخانه‌های مرکزی افتتاح، هفت استان پروژه کتابخانه مرکزی فعال و در آستانه تکمیل، ۹ استان تنها زمین برای احداث داشته و ۲ استان نیز هنوز هیچ گونه زمینی برای کتابخانه مرکزی ندارند.

وی با تاکید بر اینکه تکمیل و احداث کتابخانه‌های مرکزی در استان‌ها در مصوبات سفر ریاست جمهوری جز پروژه‌های عمرانی لحاظ شده، گفت: بر همین اساس این مصوبه در برخی از استان‌ها به صورت جدی پیگیری و در برخی دیگر مصوبات کمرنگ‌تر جلوه کرده اما اتمام و ساخت پروژه‌های کتابخانه مرکزی نیازمند تخصیص بودجه و تأمین اعتبارات است تا به مرحله تجهیز و افتتاح نهایی توسط نهاد کتابخانه‌ها برسد.

دبیرکل کتابخانه‌های عمومی کشور به رایزنی‌های خود و استاندار کرمانشاه برای تکمیل پروژه کتابخانه‌های مرکزی این استان اشاره و اضافه کرد: بر اساس وعده‌های داده شده از سوی وزیر فرهنگ قرار است بخشی از این اعتبار توسط استاندار و بخش دیگر آن با همکاری کتابخانه‌های عمومی از مصوبات و اعتبار وعده داده شده تأمین گردد تا پیش از دور دوم سفر رئیس جمهور به بهره برداری برسد.

رمضانی گفت: طبق پیش‌بینی‌های انجام شده تکمیل پروژه کتابخانه‌های مرکزی استان کرمانشاه به ۲۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیازمند بوده و در صورت تأمین اعتبار این پروژه پیش از پایان دولت سیزدهم به طور کامل بهره برداری و افتتاح شود.

۶۰ درصد از عضویت در کتابخانه‌های کشور سهم کودکان و نوجوانان

وی در ادامه به عضویت بیش از ۱۰ میلیون نفر در کتابخانه‌های کشور تاکید و اذعان کرد: از این آمار حدود سه میلیون نفر تراکنش فعالیت کتابخانه‌ای داشته و ۶۰ درصد از این آمار را کودکان و نوجوانان و از ۴۰ درصد باقی مانده نیز ۶۰ درصد زنان خانه دار تشکیل می‌دهد تا در مجموع روزانه ۱۲۰ هزار جلد کتاب به امانت بروند.

دبیرکل کتابخانه‌های عمومی استان کرمانشاه بیان داشت: در حال حاضر بیش از ۵۰ میلیون جلد کتاب در کتابخانه‌های کشور وجود دارد و سالانه ۱۱۰ هزار عنوان کتاب با اعتبار یک هزار میلیارد تومان و چاپ و منتشره می‌شود که با توجه به اهمیت حوزه کودک و نوجوان به عنوان جامعه هدف به دنبال افزایش کتاب‌های این دوره هستیم.

رمضانی به فعالیت ۸۰۰ کتابخانه روستایی در کشور اشاره و تشریح کرد: این تعداد کتابخانه بین ۴۰ هزار روستا تقسیم شده و هم اکنون ۵۳ کتابخانه سیار نیز در این روستا فعالیت دارند این در حالی است که تا قبل از شروع دولت سیزدهم تنها ۲۸ کتابخانه سیار فعالیت داشتند و طی برنامه‌ریزی‌های انجام شده قرار است تا پایان این دولت به بیش از ۲۰۰ مورد برسد.

وی سرانه مطالعه بدون احتساب کتب درسی در ایران را ۳۳ دقیقه عنوان کرد و ادامه داد: در حال حاضر ۸۹ کتابخانه عمومی فعال، ۳۵ هزار و ۹۶۰ مترمربع زیر بنای کتابخانه‌ها، یک میلیون و ۱۹۶ هزار و ۲۹۹ نسخه کتاب در کشور وجود دارد که به ازای هر ۲۵ هزار نفر ۱.۱۴ باب کتابخانه، سرانه مساحت به ازای ۱۰۰ نفر ۱.۸۴ و سرانه منابع موجود در کتابخانه نیز به ازای هر نفر ۰.۶۱ نسخه کتاب برآورد شده است.

دبیرکل کتابخانه‌های عمومی کشور به میزان صدور مجوز شده برای تأسیس کتابخانه‌ها اشاره و خاطر نشان کرد: صدور مجوزهای تأسیس کتابخانه‌ها با نهاد کتابخانه‌ها بوده که تا سال ۱۴۰۰ این ظرفیت مغفول واقع شده بود اما طی ۲ سال اخیر بیش از ۱۲۰ مجوز برای راه اندازی سالن مطالعه و پانسیون صادر شده که به دلیل ساختار درآمدی مطلوبی که دارد این روند رو به افزایش است.

رمضانی با تاکید بر سهم نیم درصدی شهرداری‌ها به بخش فرهنگی و کتابخانه‌ها، گفت: بر اساس ماده ۶ قانون شهرداری‌ها مکلف به پرداخت این وجه به عنوان منابع عمومی کتابخانه‌ها بوده که تاکنون بیشتر روند و فرایند عملکرد آنها عدم پرداخت بوده است.

وی در پایان افزود: اما بر اساس قانون در صورتی که این بودجه از سوی شهرداری‌ها پرداخت نشود از طریق خزانه باید برداشت شود که در سال گذشته این اعتبار حدود ۷۰۰ میلیارد تومان برآورد شد که باید به کتابخانه‌ها احصا می‌شد.