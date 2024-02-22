به گزارش خبرنگار مهر، احمد وحیدی شامگاه پنجشنبه در نشست مجریان و ناظران ستاد انتخابات آذربایجان شرقی با تاکید بر اینکه ایام انتخابات صحنه‌ای برای قدرت نمایی ملت ایران است، افزود: در زمان کنونی ملت ایران در اوج ایستاده است و صحنه انتخابات، اوج دیگری برای این ملت به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه کنشگر این میدان ملت هستند و این میدان متعلق به آنان است، اظهار کرد: انتخابات محل ظهور و حضور ملت است چنانچه سایر ایام الله مانند ۲۲ بهمن، روز قدس و ۹ دی نیز روز میدان‌داری این ملت است و دست اندرکاران انتخابات فراهم کننده زمینه برای بازیگری بزرگ ملت ایران هستند.

وزیر کشور با تاکید بر اینکه باید همه چیز برای کنشگری فعال و سیاسی ملت ایران در این عرصه بزرگ فراهم شود، گفت: انتخابات، جشن ملی و جشن امت اسلامی است و وقوع یک اتفاق خوب در این کشور فقط مربوط به ایرانیان، جبهه مقاومت و ملت‌های مسلمان نیست بلکه همه ملت‌های آزاده از این موفقیت‌ها خوشحال می‌شوند.

وحیدی، با بیان اینکه نبض ملت‌های آزادیخواه دنیا با نبض انقلاب و نظام اسلامی می‌تپد، ادامه داد: هر چقدر نظام اسلامی پرقدرت‌تر باشد آنها احساس قدرت بیشتری خواهند کرد.

وی یادآور شد: با توجه به اهمیت انتخابات، شرایط برگزاری آن نیز مهم است و باید به چهار مؤلفه اساسی تبیین شده از سوی رهبر معظم انقلاب شامل سلامت، امنیت، رقابت و مشارکت توجه ویژه کرد و بخش مهمی از این مولفه‌ها یعنی سلامت و امنیت بر عهده مجریان و ناظران انتخابات است.

وزیر کشور با بیان اینکه سلامت امنیت‌زا است، گفت: وقتی امنیت و سلامت برقرار باشد، رقابت واقعی شکل می‌گیرد و در نتیجه مشارکت مردمی را به همراه خواهد داشت.

موضع گیری دست اندرکاران انتخابات در خصوص داوطلبان به صورت مطلق ممنوع است

وحیدی افزود: در مقوله سلامت انتخابات آنچه مهم است، مجریان و ناظران و دست اندرکاران باید از این عرصه روسفید خارج شوند و روسفیدی آنان یعنی عمل دقیق به ضوابط برگزاری انتخابات و دست اندرکاران نباید وارد موضع گیری و سوگیری بر له یا علیه هیچ داوطلبی شوند.

وی با تاکید بر اینکه موضع گیری دست اندرکاران انتخابات در خصوص داوطلبان به صورت مطلق ممنوع است، اظهار کرد: این موضوع شاخص شناسایی عملکرد صحیح مسؤولان بوده و خط قرمز وزارت کشور است و اگر در هر مرحله‌ای گزارش شود که دست اندرکاران انتخابات برخلاف ضوابط بر له یا علیه داوطلبی موضع گیری کرده اند، منتظر برخورد جدی استاندار و شخص بنده باشند.

وزیر کشور گفت: اساس و ملاک ارزیابی ما برگزاری انتخابات سالم است و نباید هیچ شائبه‌ای به وجود بیاید که بگویند که فردی از مسؤولان و دست اندرکاران به ویژه مجریان انتخابات در خصوص داوطلبی موضع گیری کرده است.

وحیدی، با بیان اینکه همه داوطلبان تأیید شده از سوی شورای نگهبان محترم هستند، ادامه داد: وظیفه داریم بستر لازم برای فعالیت انتخاباتی داوطلبان را فراهم کنیم و داوطلبان نیز در این زمینه نقش دارند و باید سلامت انتخابات را رعایت کنند.

وی یادآور شد: اگر داوطلبی متوجه این نکته نشود یا شبهه‌ای در خصوص برگزاری انتخابات ایجاد کند، مسؤولان و دست اندرکاران اجرایی و نظارتی باید به داوطلب و هواداران آن تذکر جدی دهند و در صورت عدم رعایت آن، گام بعدی برخورد برداشته خواهد شد.

وزیر کشور با تاکید بر هیچ کسی از داوطلبان، احزاب و هواداران آنها حق ندارند آرامش مردم را در این صحنه بزرگ، دستاویز فعالیت غیرضابطه مند خود کنند، گفت: مجریان، داوطلبان و حامیان آن‌ها نقش مهمی در برقراری سلامت انتخابات دارند.

وحیدی با بیان اینکه چارچوب تبلیغات مشخص است، تصریح کرد: داوطلبان باید از انجام کارهای خارج از ضوابط تبلیغات پرهیز کرده و طبق ضوابط فعالیت کنند و می‌توانند از امکانات دولتی نیز به صورت مساوی برای انجام تبلیغات استفاده کنند.

رأی گیری در روز انتخابات بی وقفه انجام خواهد شد

وی با بیان اینکه سلامت قبل انتخابات، روز انتخابات و بعد از انتخابات برای ما مهم است، اظهار کرد: انتخابات از ساعت ۸ صبح جمعه ۱۱ اسفند آغاز و بدون توقف برگزار خواهد شد و در صورت نیاز، تمدید می‌شود.

وزیر کشور گفت: رأی گیری انتخابات امسال به صورت الکترونیکی است ولی اگر به هر دلیل دستگاه احراز هویت خراب شد، رأی گیری تعطیل نمی‌شود بلکه به صورت دستی ادامه می‌یابد و یک دقیقه هم تعطیلی در روند رأی گیری از مردم روی نخواهد داد.

وحیدی، ادامه داد: در موضوع سلامت انتخابات در این دوره به شفافیت مالی داوطلبان برای اولین بار عمل می‌شود و داوطلبان باید تا سقف هزینه مشخص شده در ایام تبلیغات و از حساب بانکی که معرفی کرده اند، هزینه کنند.

وی با تاکید بر اینکه امنیت انتخابات نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است، یادآور شد: همه دستگاه‌های مرتبط با امنیت برگزاری انتخابات، باید امنیت بسیار خوبی را در حوزه‌های انتخابیه برقرار کنند و پیش بینی‌های لازم را انجام دهند.

وزیر کشور با بیان اینکه با افرادی که می‌خواهند امنیت انتخابات را به هم بزنند برخورد جدی خواهد شد، اضافه کرد: هواداران نامزدها باید از انجام رفتارهای افراطی و غیرمنطقی خودداری کنند در غیر این صورت تذکرات لازم به آنها داده خواهد شد.

تعرض به مقرها و مراکز تبلیغاتی داوطلبان غیرقابل قبول است

وحیدی، با بیان اینکه افراط در هواداری و تعرض به مقر یا مرکز داوطلبی از سوی هواداران سایر داوطلبان غیرقابل قبول است، افزود: در صورت بروز چنین کاری با آن برخورد خواهد شد و حتی امکان بازنگری شورای نگهبان در صلاحیت چنین داوطلبی وجود دارد.

وی با بیان اینکه در مقوله رقابت انتخاباتی نیز زیرساخت‌های لازم برای معرفی داوطلبان فراهم شده است، اظهار کرد: مردم‌سالاری دینی در نظام ما نمونه است و تک تک افراد جامعه صاحب رأی هستند و رقابت واقعی در انتخابات برای همه طیف‌ها وجود دارد.

وزیر کشور گفت: بی مسؤولیت ترین افراد در جامعه، کسانی هستند که سایر افراد را به عدم شرکت در انتخابات تشویق می‌کنند، این افراد بی فایده ترین فرد در جامعه به شمار می‌روند و کار آنها اوج بی مسؤولیتی و حاکی از حقارت آنان است.

وحیدی، با طرح این پرسش که چرا مردم نباید از این فرصت بی نظیر برای تعیین سرنوشت خود استفاده نکنند و ظرفیت خود را به منصه ظهور نرسانند و از ایفای حق خود خودداری کنند؟ ادامه داد: ایجاد یاس و ناامیدی در بین مردم، بازی کردن در میدان دشمن است.

وی با بیان اینکه در ۹ ماه امسال با همه فشارها، تحریم‌ها، کارشکنی‌ها و شرایط منطقه، رشد کشور ۶.۷ درصد شده است، یادآور شد: این رشد دستاورد دولت سیزدهم است و در دهه فجر امسال ۶۳۳ هزار پروژه با اعتبار ۶۲۸ همت در کشور به بهره برداری رسید.

وزیر کشور با تاکید بر اینکه نباید اجازه داد عده‌ای با امپراتوری دروغ خود فرصت پیدا کنند که با دروغ پردازی‌های خود دستاوردهای ملت را زیر سوال ببرند، گفت: همه کارکنان دولت باید جزو اولین افرادی باشند که پای صندوق‌های رأی حاضر شده و رأی بدهند و بهتر است به صورت دسته جمعی با اعضای خانواده خود پای صندوق‌ها بیایند چراکه این کار دشمن شکن است.

وحیدی، افزود: رأی مردم امانت بزرگی در دست مجریان است و این افراد، امانتدار نظام الهی جمهوری اسلامی هستند و باید از این امانت به خوبی حراست و پاسداری کنند و رضایت رهبر معظم انقلاب در روز بعد از انتخابات نشان خواهد داد که کار خود را درست انجام داده ایم.