به گزارش خبرگزاری مهر، مهین فرهادی‌زاد نایب رئیس کمیته ملی المپیک در حاشیه برگزاری دومین دیدار فینال لیگ برتر والیبال زنان ضمن تشکر از مسئولان فدراسیون والیبال اظهار داشت: حمایت از ورزش بانوان باعث حضور دختران ایران در مسابقات مختلف می‌شود و انگیزه کافی برای حضور در برنامه‌های ورزشی به وجود می‌آید.

مهین فرهادی‌زاد ضمن ابراز خوشحالی از حضور در فینال لیگ برتر بانوان، بیان کرد: توان و انگیزه بازیکنان را دیدم. ما به عنوان نماینده ورزشکاران در کمیته ملی المپیک باید برای ارتقای مربیان در تمامی بخش‌ها کوشا باشیم و به ورزشکارانمان انگیزه کافی دهیم.

وی افزود: می‌توانیم دوره‌های مختلفی برای افزایش توان فنی ورزشکاران در فدراسیون والیبال برگزار کنیم و در واقع به فدراسیون والیبال کمک کنیم تا مسیر پیشرفت را سریع‌تر طی کند. این موضوع بسیار مهم است که انگیزه پیشرفت در فدراسیون والیبال وجود دارد.

نایب رئیس کمیته ملی المپیک در ادامه گفت: امیدوارم این شرایط خوب و حمایت از دخترانمان پررنگ‌تر شود تا بتوانند در بازی‌های آسیایی پیش رو خوش بدرخشند.

فرهادی‌زاد در خصوص چگونگی حمایت از فدراسیون‌های مختلف گفت: اگر فدراسیونی برای توانمند شدن مربیان و بازیکنان نیازمند کمک باشد و شرایط مربیان داخلی ما در حدی نباشد که آن فضا را مهیا کنند، چه در بخش آقایان و چه خانم‌ها، کمیته ملی المپیک وظیفه دارد در این شرایط کمک کند.

وی با اشاره به اینکه در کمیته ملی المپیک بخشی برای کمک به فدراسیون‌ها در بخش تجهیزات وجود دارد، ادامه داد: در هر صورت فدراسیون باید تجزیه و تحلیل اولیه خود را داشته باشد و سپس ما در حد توان کمک می‌کنیم.