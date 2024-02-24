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۵ اسفند ۱۴۰۲، ۱۵:۳۲

پیام تسلیت رئیس قوه قضاییه در پی درگذشت آیت‌الله موسوی بجنوردی

پیام تسلیت رئیس قوه قضاییه در پی درگذشت آیت‌الله موسوی بجنوردی

رییس قوه قضاییه در پیامی درگذشت آیت‌الله موسوی بجنوردی را به حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسن خمینی تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پیامی درگذشت آیت‌الله موسوی بجنوردی را به حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسن خمینی تسلیت گفت.

متن این پیام به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب حجت‌الاسلام والمسلمین حاج سید حسن خمینی دامت برکاته

درگذشت حضرت آیت‌الله سید محمد موسوی بجنوردی که از همراهان نهضت امام خمینی (ره) و دارای خدمت قضائی، علمی و فرهنگی مختلف بودند را به جنابعالی و خانواده گرامی ایشان تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات و رحمت و مغفرت الهی را مسئلت می‌نمایم.

غلامحسین محسنی اژه‌ای

کد مطلب 6036281

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