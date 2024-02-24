به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام و المسلمین محسنی اژهای در پیامی درگذشت آیتالله موسوی بجنوردی را به حجتالاسلام والمسلمین سید حسن خمینی تسلیت گفت.
متن این پیام به شرح ذیل است:
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب حجتالاسلام والمسلمین حاج سید حسن خمینی دامت برکاته
درگذشت حضرت آیتالله سید محمد موسوی بجنوردی که از همراهان نهضت امام خمینی (ره) و دارای خدمت قضائی، علمی و فرهنگی مختلف بودند را به جنابعالی و خانواده گرامی ایشان تسلیت عرض نموده و از خداوند متعال برای آن مرحوم علو درجات و رحمت و مغفرت الهی را مسئلت مینمایم.
غلامحسین محسنی اژهای
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