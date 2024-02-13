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۲۴ بهمن ۱۴۰۲، ۱۹:۱۵

چین تحریم‌های اتحادیه اروپا را غیرقانونی توصیف کرد

چین تحریم‌های اتحادیه اروپا را غیرقانونی توصیف کرد

وزارت امور خارجه چین تحریم‌های احتمالی اتحادیه اروپا علیه نهادهای چینی را غیرقانونی دانست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشا تودی، وزارت امور خارجه چین روز سه شنبه تحریم‌های احتمالی اتحادیه اروپا علیه چند شرکت چینی که با روسیه همکاری می‌کنند غیرقانونی توصیف کرد.

بلومبرگ به نقل از وزارت امور خارجه چین گفت: «چین به شدت با تحریم‌های غیرقانونی یا صلاحیت قضائی بلند مدت علیه چین مخالف است».

وزارت امور خارجه چین همچنین با اشاره به غیرقابل قبول بودن دخالت اشخاص ثالث در روابط دوجانبه پکن و مسکو، تاکید کرد که در صورت اعمال تحریم‌ها علیه شرکت‌های چینی، چین با قاطعیت پاسخ خواهد داد.

این وزارتخانه تاکید کرد که روابط تجاری روسیه و چین علیه کشورهای ثالث نیست.

شایان ذکر است که در ۸ مه ۲۰۲۳، فایننشال تایمز گزارش داد که کمیسیون اروپا برای اولین بار از زمان آغاز درگیری در اوکراین، تحریم‌هایی را علیه شرکت‌های چینی که گفته می‌شود تجهیزات فنی روسیه را تأمین می‌کنند، پیشنهاد کرده است.

کد مطلب 6023713

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