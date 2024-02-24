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۵ اسفند ۱۴۰۲، ۱۸:۴۹

دستگیری ۲ سرکرده خطرناک داعش از سوی نیروهای عراقی

دستگیری ۲ سرکرده خطرناک داعش از سوی نیروهای عراقی

منابع امنیتی عراقی از دستگیری ۲ سرکرده خطرناک گروه تروریستی داعش در خارج از مرزهای این کشور خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واع، منابع امنیتی عراق اعلام کردند که سرویس اطلاعاتی این کشور موفق شده ۲ سرکرده خطرناک گروه تروریستی داعش در این کشور را طی عملیاتی منحصر به فرد در خارج از مرزهای عراق دستگیر کنند.

بنا بر گزارش این منابع این ۲ تروریست دستگیرشده در برخی از وحشیانه‌ترین جنایت‌های گروه تروریستی داعش در عراق دست داشته‌اند.

منابع امنیتی عراقی اعلام کردند که این تروریست‌های دستگیرشده «عصام عبد علی سعیدان» ملقب به «ابوزید» مسوول اطلاع‌رسانی داعش در «فلوجه» عراق و بشیر عبد علی سعیدان ملقب به «ابو احمد» مسوول ارتباطات نظامی گروه تروریستی داعش در فلوجه عراق هستند.

ابوزید مسوول تمامی فعالیت‌های رسانه‌ای گروه تروریستی داعش در فلوجه از سال ۲۰۱۴ به بعد بوده و در کشتن شهید «کاظم الروابی» دست داشته است. همچنین وی در مستندسازی بسیاری از جنایت‌های تروریست‌های داعش ازجمله کشتن شهیدان «مصطفی العذاری» و «سمیر مراد الدلوی» نقش داشته است.

ابو احمد نیز از سال ۲۰۱۴ به بعد مسوولیت تمامی ارتباطات گروه تروریستی داعش در فلوجه و رمزگذاری ارتباطات میان فرماندهان این گروه تروریستی را در این منطقه بر عهده داشته است.

کد مطلب 6036460

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    نظرات

    • ایران وطنم IR ۰۵:۵۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۰۸
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      خداقوت انشاالله که خداوند متعال یاریشان کند و به همین زودی نه خبری از داعش باشد و نه از وهابیون نجس یا رب الحسین بحق الحسین اشف صدر الحسین بظهور الحجة
    • محمد علی IR ۰۹:۴۵ - ۱۴۰۳/۰۱/۰۶
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      حلقه های فراماسونی این کره خاکی همانند آمریکا ، انگلیس ، فرانسه، آلمان بهمراه سگ دست آموزی چون اسرائیل واجانب بدبخت ومواجب بگیرشان در منطقه همانند حاکمان عربستان سعودی خائن،وحکام بی غیرت اردن و....با سرشت وخویی درندگی از حیوانی چون کفتارهم پست ترند واضح است که با این مزوران جز زبان سلاح و مبارزه مذا

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