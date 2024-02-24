دستگیری ۲ سرکرده خطرناک داعش از سوی نیروهای عراقی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واع، منابع امنیتی عراق اعلام کردند که سرویس اطلاعاتی این کشور موفق شده ۲ سرکرده خطرناک گروه تروریستی داعش در این کشور را طی عملیاتی منحصر به فرد در خارج از مرزهای عراق دستگیر کنند.
بنا بر گزارش این منابع این ۲ تروریست دستگیرشده در برخی از وحشیانهترین جنایتهای گروه تروریستی داعش در عراق دست داشتهاند.
منابع امنیتی عراقی اعلام کردند که این تروریستهای دستگیرشده «عصام عبد علی سعیدان» ملقب به «ابوزید» مسوول اطلاعرسانی داعش در «فلوجه» عراق و بشیر عبد علی سعیدان ملقب به «ابو احمد» مسوول ارتباطات نظامی گروه تروریستی داعش در فلوجه عراق هستند.
ابوزید مسوول تمامی فعالیتهای رسانهای گروه تروریستی داعش در فلوجه از سال ۲۰۱۴ به بعد بوده و در کشتن شهید «کاظم الروابی» دست داشته است. همچنین وی در مستندسازی بسیاری از جنایتهای تروریستهای داعش ازجمله کشتن شهیدان «مصطفی العذاری» و «سمیر مراد الدلوی» نقش داشته است.
ابو احمد نیز از سال ۲۰۱۴ به بعد مسوولیت تمامی ارتباطات گروه تروریستی داعش در فلوجه و رمزگذاری ارتباطات میان فرماندهان این گروه تروریستی را در این منطقه بر عهده داشته است.
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