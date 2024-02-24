۳۰ نامزد ائتلاف امنا در حوزه انتخابیه تهران معرفی شدند

صالح اسکندری، عضو هیأت مؤسس شبکه راهبردی یاران انقلاب (شریان) در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اسامی ۳۰ نامزد ائتلاف امنا در حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس را به این شرح، اعلام کرد:

۱- حمید رسایی

۲- سید نظام الدین موسوی

۳- سید محمود نبویان

۴- بیژن نوباوه

۵- ابراهیم عزیزی

۶- مهدی شاه آبادی

۷- ابوالقاسم جراره

۸- مجتبی رحماندوست

۹- سمیه رفیعی

۱۰- ریحانه اخلاقی

۱۱-پ ریسا دانشجو

۱۲- زینب قیصری

۱۳- طهورا نوروزی

۱۴- مهدی کوچک زاده

۱۵- امیرحسین ثابتی

۱۶- صالح اسکندری

۱۷- روح الله ایزدخواه

۱۸- احمدعلی یوسفی

۱۹- حسین صمصامی

۲۰- احمد نادری

۲۱-پ یمان فلسفی

۲۲- ابوالفضل ظهره وند

۲۳- محمد رویانیان

۲۴- سید مجید موسویان

۲۵- سیدمحمود ابوالمعالی

۲۶- محمد سراج

۲۷- کامران غضنفری

۲۸- مقداد ذکی زاده

۲۹- سعید کرمی (اسلامشهر)

۳۰- سید علی یزدیخواه (شهرری)