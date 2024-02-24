بخش فراگیر جشنواره تئاتر کودک یک اتفاق مهم هنری است

زهرا صدری در حاشیه جشنواره بین المللی تئاتر کودک در اردکان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نمایش گاو قنبر کاری از کودکان سندرم داوون در بیست و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان است.

وی با اشاره به اینکه بخش فراگیر این جشنواره یک اتفاق مهم هنری برای آینده است، گفت: ۲۸ دوره است که ما شاهد هنرنمایی و تلاش‌های مستمر برای حضور هنرمندان و فرهیختگانی در عرصه کودک و نوجوان و بسترسازی آموزش های نوین در این حوزه هستیم و این مهم هر سال به بهترین نحو خود و ایده آل‌تر از سال پیش برگزار ‌شده است.

صدری ادامه داد: ما بر این باور افتخار می ورزیم که کودک ایرانی یعنی توانمندی های قابل عرضه و شکوفایی و حال با تکیه بر سال ها تلاش و تجربه در دوره بیست و هشتم جشنواره ای که در سطح بین الملل در حال اجرا و پوشش است، اتفاقی نوین رخ داد و آن اضافه کردن یک بخش جدید و نو به ۱۳ بخش دیگر یعنی بخش فراگیر کودک و نوجوان است.

وی افزود: این اتفاق اهالی فعال در این عرصه را خرسند کرده، زیرا برای تمام توانخواهان و ‌مربیان این عرصه این اعتماد به نفس را ایجاد کرده که تلاش و توان آنها برای بازیابی توانمندی هایشان در سطح بین الملل شایسته حضور است.

صدری ادامه داد: فارغ از دنیای رقابت ها، بخش فراگیر در قدم اول با تکیه بر شناسایی طیف های مختلف توانخواهان و آگاهی بخشی جامعه استوار است و ستاد جشنواره با همکاری سازمان بهزیستی در این آزمون و در قدم نخست سر بلند بیرون آمده و ارزش‌گذاری آنها بر هنر این ‌عزیزان را بدون‌ تفکیک و اولویت بندی‌ به بهترین نحو ارائه دادند.

این نمایش درمانگر یادآور شد: بنده ‌به عنوان فعال در عرصه آموزش توانخواهان اتیسم و ‌سندروم داوون و بیماران اعصاب و روان … این اتفاق را امری مهم و تاثیرگذار برای آینده هنری و آگاهی بخشی برای عموم مردم می‌دانم و امید که این اتفاق در تمام جشنواره های سطح کشور فراگیر شود.