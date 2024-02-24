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۵ اسفند ۱۴۰۲، ۲۳:۳۰

کارگردان نمایش «گاو قنبر» از گیلان:

بخش فراگیر جشنواره تئاتر کودک یک اتفاق مهم هنری است

بخش فراگیر جشنواره تئاتر کودک یک اتفاق مهم هنری است

یزد- کارگردان نمایش «گاو قنبر» که از استان گیلان در جشنواره بین المللی تئاتر کودک یزد شرکت کرده است، از بخش فراگیر این جشنواره به عنوان یک اتفاق مهم هنری یاد کرد.

زهرا صدری در حاشیه جشنواره بین المللی تئاتر کودک در اردکان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نمایش گاو قنبر کاری از کودکان سندرم داوون در بیست و هشتمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان است.

وی با اشاره به اینکه بخش فراگیر این جشنواره یک اتفاق مهم هنری برای آینده است، گفت: ۲۸ دوره است که ما شاهد هنرنمایی و تلاش‌های مستمر برای حضور هنرمندان و فرهیختگانی در عرصه کودک و نوجوان و بسترسازی آموزش های نوین در این حوزه هستیم و این مهم هر سال به بهترین نحو خود و ایده آل‌تر از سال پیش برگزار ‌شده است.

صدری ادامه داد: ما بر این باور افتخار می ورزیم که کودک ایرانی یعنی توانمندی های قابل عرضه و شکوفایی و حال با تکیه بر سال ها تلاش و تجربه در دوره بیست و هشتم جشنواره ای که در سطح بین الملل در حال اجرا و پوشش است، اتفاقی نوین رخ داد و آن اضافه کردن یک بخش جدید و نو به ۱۳ بخش دیگر یعنی بخش فراگیر کودک و نوجوان است.

بخش فراگیر جشنواره تئاتر کودک یک اتفاق مهم هنری است

وی افزود: این اتفاق اهالی فعال در این عرصه را خرسند کرده، زیرا برای تمام توانخواهان و ‌مربیان این عرصه این اعتماد به نفس را ایجاد کرده که تلاش و توان آنها برای بازیابی توانمندی هایشان در سطح بین الملل شایسته حضور است.

صدری ادامه داد: فارغ از دنیای رقابت ها، بخش فراگیر در قدم اول با تکیه بر شناسایی طیف های مختلف توانخواهان و آگاهی بخشی جامعه استوار است و ستاد جشنواره با همکاری سازمان بهزیستی در این آزمون و در قدم نخست سر بلند بیرون آمده و ارزش‌گذاری آنها بر هنر این ‌عزیزان را بدون‌ تفکیک و اولویت بندی‌ به بهترین نحو ارائه دادند.

این نمایش درمانگر یادآور شد: بنده ‌به عنوان فعال در عرصه آموزش توانخواهان اتیسم و ‌سندروم داوون و بیماران اعصاب و روان … این اتفاق را امری مهم و تاثیرگذار برای آینده هنری و آگاهی بخشی برای عموم مردم می‌دانم و امید که این اتفاق در تمام جشنواره های سطح کشور فراگیر شود.

کد مطلب 6036581

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