عرضه ۱۶ عنوان تجدیدچاپی و ۵ کتاب جدید توسط امیرکبیر

به گزارش خبرنگار مهر، بیش از ۱۶ عنوان کتاب به تازگی توسط انتشارات امیرکبیر تجدید چاپ شده اند و پنج عنوان دیگر این نشر هم به زودی به عنوان چاپ اولی منتشر و روانه بازار نشر میشوند.
کتابهایی از جمله «کمدی الهی»، اثر دانته آلیگیری با ترجمه شجاعالدین شفا به چاپ بیست و نهم رسید. چاپ یازدهم «ناطور دشت»، اولین اثر سلینجر با ترجمه احمد کریمی، از دیگر کتابهایی است که توسط این انتشارات تجدید چاپ شده است، پیش از این نیز هفت جلد دیگر از رمانهای جهان مثل «آناکارنینا»، «ابله»، «دانه زیر برف»، «قلعه مالویل» نیز دوباره منتشر شدند. همچنین سه جلدی «نگاهی به تاریخ جهان» که از مجموعهای از نامههای نهرو، یکی از رهبران جنبش استقلال هند، خطاب به دخترش تشکیل و توسط محمود تفضلی به فارسی ترجمله شده است نیز به چاپ بیست و پنجم رسید.
علاوه بر این، دو رمان دیگر نیز این ناشر هم در ماهی که گذشت به تجدیدچاپ رسیدند. چاپ هفدهم «ریشهها» اثر الکس هیلی با ترجمه علیرضا فرهمند منتشر شد و «زن نانوا» اثر مارسل پانیول با ترجمه محمد قاضی به چاپ چهارم رسید.
انتشارات امیرکبیر در روزهای پیشرو چاپ جدید رمانهای مهم دیگری مثل «نان و شراب»، «برباد رفته»، «موبی دیک» و «مرشد و مارگاریتا» را نیز روانه بازار نشر میکند. علاوه بر اینها «تاریخ بیداری ایرانیان» نیز پس از شش سال به زودی تجدیدچاپ و به کتابفروشیها خواهد رسید.
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