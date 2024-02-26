یک فیلمبردار در «لالیگا» کمک داور را راهی بیمارستان کرد

به گزارش خبرنگار مهر، در جریان دیدار تیمهای فوتبال رئال بتیس و اتلتیک بیلبائو در هفته بیست و ششم لالیگا که با نتیجه ۳ بر یک به سود بتیس به پایان رسید اتفاقی افتاد که موجب شد برخی پروتکلهای فیلمبرداری در لالیگا با انتقاد مواجه شود.
در دقیقه ۱۳ این دیدار در حالی گل نخست بتیس به ثمر رسید و همه توجهات معطوف به گل شده بود فیلمبردار بازی با تجهیزات سنگین فیلمبرداری خود به داخل زمین وارد شد و به دنبال آن کمک داور بازی به شدت به دوربین او برخورد کرد که موجب شد این کمک داور با مصدومیت شدید از ناحیه صورت مواجه میشود.
به دنبال این اتفاق، بازی متوقف و پس از تعویض کمک داور، او برای انجام درمان به بیمارستان منتقل شد.
این مساله حجم گستردهای از انتقادات به پروتکلهای فیلمبرداری در فوتبال را برانگیخت. داور سابق لالیگا در این خصوص گفت است: نزدیک بودن دوربینهای فیلمبرداری به زمین پیش از این هم بارها موجب ایجاد حوادث شده است. اگر در این صحنه به جای اینکه داور مصدوم شود بازیکنانی چون لواندوفسکی و یا بلینگهام دچار آسیب میشدند بلافاصله برای اصلاح پروتکلها اقدام میشد. لالیگا مسئول مستقیم این حادثه است. حضور دوربینها در رختکن را میتوان توجیه کرد اما زمین بازی قوانینی دارد و باید به این قوانین احترام گذاشت.
یک کاربر شبکههای اجتماعی هم در این خصوص گفت: من از قوانین فوتبال مدرن متنفرم. آنها میخواهند به همه چیز نزدیک شوند و در همه چیز دخالت کنند.
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