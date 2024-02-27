خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: انتخابات در همه کشورها از اهمیت بسزا و مهمی برخوردار است و با برگزاری آن، افرادی از سوی مردم انتخاب می‌شوند که به‌نوعی بر سرنوشت شهر و کشور تأثیرگذار هستند.

افرادی که مردم انتخاب می‌کنند باید از شایستگی بالایی برخوردار باشند و با تحقق وعده‌های خود زمینه آسایش، رفاه، توسعه و پیشرفت کشور را فراهم آورند و موجب پیشرفت در حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و… جامعه شوند.

انتخاب آگاهانه از سوی مردم مهم‌ترین موضوع به شمار می‌آید، مردم باید با مطالعه و بررسی لازم وظایف یک نماینده مجلس را احصا کنند و بر اساس شاخص و معیارهای علمی و آگاهانه دست به انتخاب بزنند.

یک نماینده واقعی وجدان کاری دارد

یک فرهنگی خرم‌آبادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مهم‌ترین وظیفه‌ای که یک نماینده می‌تواند داشته باشد، این است که به مردمش کمک کند، وجدان کاری داشته باشد، بتواند مشکلات مردم را حل کند.

وی ادامه داد: در این راستا باید یک نماینده اصلح را انتخاب کنیم که در مجلس با وضع قوانین و نظارت بر قوانین، مشکلات اقتصادی و معیشتی که در کشور وجود دارد را پیگیری و حل کند.

افراد متخصص و متعهد را انتخاب کنیم

یک شهروند خرم‌آبادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مردم انقلابی و بابصیرت خرم‌آباد امسال نیز مانند همیشه در عرصه انتخابات پرشور حضور پیدا خواهند کرد.

وی عنوان کرد: باید با انتخاب فرد اصلح، سرنوشت کشور را به دست افرادی مؤمن، صالح، متخصص و متعهد بسپاریم.

شهروند دیگر خرم‌آبادی با تأکید بر اینکه شرکت در انتخابات یک وظیفه سیاسی و الهی است، اظهار داشت: رأی من تیری است در چشم همه دشمنان اسلام.

وی در ادامه سخنان خود با تأکید بر عملیاتی‌شدن وعده‌های نمایندگان، تصریح کرد: همان‌طور که قبل از انتخابات انتظار دارند که مردم همراه آنها باشند، باید بعد از انتخابات هم آنها همراه مردم باشند.

این شهروند خرم‌آبادی، تأکید کرد: در این راستا از کسی که قرار است از سوی مردم انتخاب و راهی مجلس شود، درخواست می‌کنیم که زمینه اشتغال را برای جوانان فراهم کند و مشکل بیکاری را در لرستان از بین ببرند.

یک نماینده باید خالصانه برای مردم کار کند

یکی رأی اولی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: باید کسانی را برای حضور در مجلس شورای اسلامی انتخاب کنیم که قوانینی را تصویب کنند که به نفع مردم باشد.

وی ادامه داد: مطالبه ما از نمایندگان این است که خالصانه کار کنند و شرایط کشور را به آبادانی بیشتر و بهتر برسانند.

یک شهروند دیگر خرم‌آبادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اینکه یک نماینده اصلح باید تقوا داشته باشد و مسئولیت‌پذیر در کنار مردم و نظام باشد، اظهار داشت: یک نماینده به سوگندی که می‌خورد باید وفادار باشد.

این شهروند خرم‌آبادی با تأکید بر اینکه یک نماینده باید مردم‌دار، آگاه، مقتدر و باتقوا باشد، عنوان کرد: همچنین یک نماینده باید سطح علمی بالایی داشته باشد و از مسائل جامعه آگاه باشد.

یک رأی اولی خرم‌آبادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: یک نماینده خوب باید عادل، مسلط و به فکر مردم باشد.

وی عنوان کرد: یک نماینده باید دغدغه مردم، جوانان و نوجوانان را داشته باشد.

یک نماینده نباید وامدار باندهای ثروت و قدرت باشد

یک شهروند دیگر خرم‌آبادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برخی هزینه‌های بالای انتخاباتی کاندیداها، اظهار داشت: اگر یک کاندیدا یک شهروند عادی مملکت باشد و سکان‌دار مقامی نباشد، نمی‌تواند واقعاً این هزینه‌ها را به‌تنهایی پرداخت کند.

وی عنوان کرد: برخی هزینه‌های انتخاباتی سنگین بوده و زیاد هستند.

این شهروند خرم‌آبادی با تأکید بر اینکه به نظر من این هزینه‌ها ممکن است که کاندیداها را به سمت افراد متمکن یا باندهای ثروت و قدرت بکشاند، افزود: این افراد یا باندها ممکن است در آینده در ازای پولشان از نماینده توقعاتی داشته باشند.

وی با بیان اینکه در آینده این نماینده وامدار آن اشخاص می‌شود و مسلماً این نماینده خوبی برای مردم نمی‌شود، بیان داشت: این نماینده دیگر نمی‌تواند آن طور که باید به فکر قانون‌گذاری در مجلس باشد.