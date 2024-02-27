اعزام نیروی نظامی غربی به اوکراین یعنی درگیری مستقیم با روسیه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، دیمیتری پسکوف٬ سخنگوی ریاست جمهوری روسیه اعلام کرد که در صورت اعزام نیروهای غربی به اوکراین، درگیری مستقیم بین ناتو و روسیه نه یک احتمال که اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.

وی در واکنش به سخنان امانوئل ماکرون، رییس‌جمهور فرانسه گفت: کرملین سخنان ماکرون مبنی بر اینکه اعزام نیروی نظامی به اوکراین در بین کشورهای اروپایی بررسی شده را مورد توجه قرار می‌دهد.

سخنگوی کاخ کرملین با این حال افزود که مسکو تأکید می‌کند که بین کشورهای اروپایی هیچ اتفاق نظری درباره اعزام نیروهای غربی به اوکراین وجود ندارد.

امانوئل ماکرون، رییس جمهور فرانسه دیروز دوشنبه در نشستی اعلام کرد: «کشورهای غربی قصد ندارند با مردم روسیه وارد جنگ شوند، بلکه به دنبال جلوگیری از تشدید تنش در اوکراین هستند.» ماکرون در جریان افتتاحیه کنفرانس حمایت از اوکراین در پاریس گفت: «همه ما اتفاق نظر داریم که تمایلی نداریم که با مردم روسیه وارد جنگ شویم.»

وی خاطرنشان کرد: «ما به دنبال التزام به بازدارندگی در برابر تشدید تنش هستیم، همانگونه که از آغاز درگیری‌ها با موفقیت انجام داده‌ایم.»

گفتنی است فرانسه میزبان کنفرانس کشورهای حامی اوکراین است که در آن «اولاف شولتز»، صدراعظم آلمان، «آندری دودا»، رئیس جمهور لهستان و رؤسای دولت‌های حدود ۲۰ کشور اتحادیه اروپا شرکت خواهند کرد.

در این کنفرانس «جیمز اوبراین»، دستیار وزیر امور آمریکا در امور اروپا و اوراسیا و «دیوید کامرون»، وزیر امور خارجه انگلیس حضور خواهند داشت. خبرگزاری فرانسه پیشتر به نقل از منابع خود گزارش داده بود که انتظار نمی‌رود در پایان این نشست، کمک نظامی جدیدی به اوکراین اعلام شود.