محمد توکل درگذشت

به گزارش خبرنگار مهر، محمد توکل چهره برجسته کشتی جهان و رئیس اسبق فدراسیون کشتی پس از گذراندن دوره بیماری در سن ۸۹ سالگی درگذشت. توکل نایب رئیسی فدراسیون جهانی کشتی، عضویت در هیأت رییسه فدراسیون جهانی کشتی و ریاست کمیته پزشکی فدراسیون جهانی کشتی را در کارنامه خود داشت.

محمد توکل کشتی‌گیر، پزشک متخصص، ریاست پیشین فدراسیون کشتی ایران و هیأت رییسه فدراسیون کشتی جهانی و نایب رئیس فیلا و ریاست کمیته پزشکی فدراسیون جهانی آن بود. محمد توکل متولد ۱۳۱۳ در قزوین بود. او در رشته پزشکی از دانشگاه تهران فارغ‌التحصیل شد، وی کشتی را زیر نظر حبیب‌الله بلور آغاز کرده بود.

خبرگزاری مهر این ضایعه را به خانواده آن مرحوم و جامعه ورزش به ویژه کشتی تسلیت می‌گوید.