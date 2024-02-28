هلاکت فرماندهان وابسته به تیپ «گفعاتی» در عملیات نیروهای فلسطینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، بر اساس اعلام ارتش رژیم صهیونیستی دست کم ۲ افسر صهیونیست در این درگیرها در نوار غزه به هلاکت رسیده‌اند.

ارتش این رژیم همچنین مجبور شد اعتراف کند که دست کم هفت نظامی صهیونیست دیگر از تیپ «گفعاتی» در جریان درگیری‌های شمال نوار غزه به شدت زخمی شده‌اند.

حال این عناصر صهیونیست زخمی شده در غزه وخیم اعلام شده است.

این در حالی است که ارتش رژیم صهیونیستی آمار تلفات و زخمی‌ها را در نوار غزه با سانسور شدید اعلام می‌کند.

بر اساس آنچه که اعلام شده این عناصر صهیونیست در درگیری با نیروهای مقاومت در محله الزیتون و شهر خان یونس به هلاکت رسیده و یا زخمی شده‌اند.

ارتش رژیم صهیونیستی اذعان کرد که ۲ افسر به هلاکت رسیده از فرماندهان گردان وابسته به تیپ گفعاتی بوده‌اند.