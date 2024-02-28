استان: تهران

تهران حوزه انتخابیه: تهران، ری، شمیرانات، پردیس و اسلامشهر

تهران، ری، شمیرانات، پردیس و اسلامشهر شعار: گره گشا باش نه گره انداز

پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

محمد اخگری یکی از داوطلبین نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات، پردیس و اسلامشهر است، که در زیر رزومه کوتاهی از وی و پاسخ‌هایش به سوالات مهر در دو بخش کشوری و استانی را می‌خوانید:

رزومه:

- حقوقدان و مشاور. شرط خدمت. پذیرش خادم بودن برای نامزد نهادینه شده است.

سوالات کشوری:

* مهم‌ترین آسیب کارکردی مجلس شورای اسلامی از نگاه شما چیست؟

عدم نظارت دقیق بر اجرای قانون

*مجلس برای تقویت نقش نظارتی و تقنینی خود باید دست به چه اقداماتی بزند؟

اخذ گزارش فعالیت میدانی از نمایندگان. و برخورد با نمایندگانی که از اصل وظیفه خود غافل هستند.

*نمایندگان چرا نباید اسیر تجمل‌گرایی شوند و برای پرهیز از این آسیب، چه اقداماتی ضرورت دارد؟

شرط نماینده شدن آن است.‌که این باور مسؤول بودن را از ذهن پاک نموده و خادم بودن ونوکری مردم جایگزین گردد.

*همکاری و همراهی میان مجلس و سایر قوا و دستگاه‌ها چه تأثیری می‌تواند بر پیشرفت کشور داشته باشد؟ به نظر شما مهمترین تجلی‌گاه این همراهی و همکاری چیست؟

ارائه لایحه خوب در زمان مناسب و مقنن شدن در زمان خوب و اجرای صحیح.

*مسؤولیت پذیری در قبال مردم موضوعی است که نمایندگان باید همواره به آن توجه داشته باشند. اگر نمایندگان از این مهم غافل شوند، چه پیامدهای منفی ایجاد خواهد شد؟

کاملاً مشخص است از بین رفتن اعتماد مردم و نابودی کشور در آینده.

*مردمی بودن یکی از خصیصه‌های مهم هر نماینده باید باشد. یک نماینده چگونه می‌تواند این خصیصه را تحقق بخشد بدون آنکه در ورطه عوام‌زدگی و طرح شعارهای غیر واقع‌بینانه اسیر شود؟

فقط در عمل او باید نگریست.

* طبق قانون اساسی یک نماینده در قبال همه مردم ایران مسؤولیت دارد. برای تحقق این اصل مهم و جلوگیری از بخشی زدگی، باید چه مواردی مد نظر قرار گیرد؟

عدم وابستگی نماینده به اشخاص. و آن هم جلوگیری از حمایت مالی اشخاص غیر برای تبلیغات.

سوالات استانی:

*استان تهران با کمبود سرانه‌های آموزشی، ورزشی، فضای سبز و… در اکثر مناطق خود به ویژه پردیس مواجه است، برای حل این معضل چه تدابیر عاجلی باید اندیشید؟

صحبت با صاحب نظران در کشور و ارائه طرح‌های اصولی با دیدن پشتوانه مالی صحیح.

*آلودگی هوا و فرسودگی حمل و نقل عمومی یکی از رایج‌ترین معضلات استان تهران است، برای حل این دو مساله چه برنامه‌ای دارید؟

برقی نمودن خودروها.

به عبارتی بستر برقی نمودن باید ایجاد گردد.

*حاشیه نشینی و مهاجرت پذیری بالای تهران یکی از مسائلی است، که این استان و به خصوص شهر تهران را همواره با خود درگیر کرده است، این دو معضل چگونه مدیریت می‌شوند؟

این طرح مستلزم صحبت با جوانان دانش بنیان زیست محیطی بوده و ساز و کار دقیقی می باید. اجرا گردد.