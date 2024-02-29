به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی شریف، رودرا گاوراو شرست سفیر کشور هند و شوکلا رایزن علمی فرهنگی سفارت هند با حضور در دانشگاه صنعتی شریف ضمن بازدید از این دانشگاه از نزدیک با فضای آموزشی، علمی و فناوری آن آشنا شدند.

در ابتدای این برنامه نشستی در ساختمان ریاست دانشگاه با حضور عباس موسوی و جمعی از مدیران و اعضای هیات علمی دانشگاه برگزار شد. در این جلسه خلاصه‌ای از فعالیت‌های علمی و فناوری دانشگاه صنعتی شریف ارائه شد و سوابق همکاری‌های دانشگاه با دانشگاه‌های کشور هند در قالب انتشار مقالات مشترک و تفاهم نامه‌ها مرور گردید. همچنین گزارشی از دانشجویان بین‌المللی از کشور هند در دانشگاه شریف ارائه شد.

در ادامه سفیر و رایزن فرهنگی سفارت هند با اشاره بر جایگاه علمی فناوری ایران و دانشگاه صنعتی شریف در دنیا، از حضور در این دانشگاه ابراز خرسندی کردند.

همکاری‌های مشترک با دانشگاه‌های هند و علاقمندی این کشور به همکاری‌های مشترک در آینده، از دیگر موضوعاتی بود که به آن پرداخته شد. در این جلسه زمینه‌های افزایش تعداد دانشجویان بین‌المللی دانشگاه از کشور هند و شیوه‌های ارتقای موثر تعاملات دانشگاه با موسسات در کشور هند نیز بررسی شد.

در پایان مقرر شد سفارت کشور هند در تهران فرآیند درخواست ویزای استادان دانشگاه جهت شرکت در کنفرانس‌ها و نشست‌های علمی در هند را با معرفی امور بین‌الملل دانشگاه تسهیل کند.

این هیات با بازدید از مجموعه فعالیت‌های پژوهشکده نانو دانشگاه به کار خود پایان داد.