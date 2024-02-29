به گزارش خبرگزاری مهر، امیر کیومرث حیدری فرمانده نیروی زمینی ارتش در جمع فرماندهان و مسئولان یگان‌های نیروی زمینی مستقر در استان‌های آذربایجان شرقی و اردبیل که در قرارگاه عملیاتی لشکر ۲۱ حمزه برگزار شد، حضور در انتخابات را معیار ولایت‌مداری و به منزله‌ی تبعیت از ولایت فقیه دانست و گفت: ارتش ما یک ارتش انقلابی و معنوی است.

وی افزود: شرکت در انتخابات یک حق اجتماعی و یک وظیفه شرعی و قانونی است و حضور پرشور و پر نشاط در انتخابات یک عمل صالح و الهی محسوب می‌شود.

وی با بیان اهمیت حضور حداکثری در انتخابات مجلس و خبرگان رهبری اضافه کرد: بنا به فرمایش مقام معظم رهبری نگاه تمام دنیا به برگزاری انتخابات در ایران است و این انتخابات یکی از وجوه بارز و درخشان جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود.

فرمانده نیروی زمینی ارتش با اشاره به اینکه انتخابات مسأله مهم امروز کشور است، تصریح کرد: امروز راهبرد دشمنان تحریف واقعیت‌ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی برای مأیوس کردن مردم و عدم حضور در انتخابات بوده و بهترین راه مقابله در این جنگ تبلیغاتی و ترکیبی، جهاد تبیین است.

امیر حیدری افزود: دشمنان می‌خواهند با کمرنگ کردن حضور مردم در پای صندوق‌های رأی نقشه‌هایشان را علیه جمهوری اسلامی ایران عملی کنند اما مردم بصیر ما به ویژه نیروهای مسلح با حضور همگانی در پای صندوق‌های رأی نقشه‌های دشمنان را نقش بر آب خواهند کرد