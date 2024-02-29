رسیدگی به ۳۹۴۶ پرونده حقوقی مددجویان با همکاری هزار وکیل نیکوکار

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فتاحی معاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد گفت: از ابتدای سال جاری ۳۹۴۶ پرونده مددجویی در مراجع قضائی مورد رسیدگی قرار گرفته است.

وی افزود: برای رسیدگی به این پرونده‌های حقوقی، حدود هزار وکیل نیکوکار با کمیته امداد همکاری داشته‌اند.

معاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد با اشاره به ضرورت آموزش مسائل حقوقی به مددجویان با هدف پیشگیری، گفت: در سال جاری ۷۸۱ دوره آموزشی با شرکت ۳۱ هزار مخاطب از جامعه هدف کمیته امداد برگزار شده است.

وی خاطرنشان کرد: امسال در همه شهرستان‌ها میز خدمت با حضور کارشناسان وکلای نیکوکاری برگزار شده و در هر هفته ۲ تا ۳ جلسه برگزار کرده‌اند.

فتاحی تاکید کرد: در سال جاری ۲۰ هزار میز خدمت حقوقی برای مددجویان در سراسر کشور برگزار شده است.