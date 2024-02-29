  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۰ اسفند ۱۴۰۲، ۱۲:۰۲

فتاحی اعلام کرد؛

رسیدگی به ۳۹۴۶ پرونده حقوقی مددجویان با همکاری هزار وکیل نیکوکار

رسیدگی به ۳۹۴۶ پرونده حقوقی مددجویان با همکاری هزار وکیل نیکوکار

معاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد از همکاری هزار وکیل نیکوکار برای رسیدگی به پرونده‌های حقوقی مددجویان در مراجع قضایی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین فتاحی معاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد گفت: از ابتدای سال جاری ۳۹۴۶ پرونده مددجویی در مراجع قضائی مورد رسیدگی قرار گرفته است.

وی افزود: برای رسیدگی به این پرونده‌های حقوقی، حدود هزار وکیل نیکوکار با کمیته امداد همکاری داشته‌اند.

معاون حقوقی و امور مجلس کمیته امداد با اشاره به ضرورت آموزش مسائل حقوقی به مددجویان با هدف پیشگیری، گفت: در سال جاری ۷۸۱ دوره آموزشی با شرکت ۳۱ هزار مخاطب از جامعه هدف کمیته امداد برگزار شده است.

وی خاطرنشان کرد: امسال در همه شهرستان‌ها میز خدمت با حضور کارشناسان وکلای نیکوکاری برگزار شده و در هر هفته ۲ تا ۳ جلسه برگزار کرده‌اند.

فتاحی تاکید کرد: در سال جاری ۲۰ هزار میز خدمت حقوقی برای مددجویان در سراسر کشور برگزار شده است.

کد مطلب 6041131

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها