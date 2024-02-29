  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۰ اسفند ۱۴۰۲، ۲۰:۰۳

دوری ۲ ماهه بازیکن تاثیرگذار سپاهان از میادین

دوری ۲ ماهه بازیکن تاثیرگذار سپاهان از میادین

بازیکن تیم فوتبال سپاهان به دلیل مصدومیت نمی تواند تیم خود را ۸ هفته همراهی کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی ربیعی، پزشک تیم فوتبال فولاد مبارکه سپاهان در خصوص وضعیت مصدومیت بازیکنان این تیم اظهار داشت: پس از انجام MRI آریا یوسفی، بازیکن تیم فوتبال سپاهان، مشخص شد که این بازیکن دچار کشیدگی در ناحیه رباط صلیبی زانو شده و حدود ۸ هفته از میادین دور خواهد بود.

او ادامه داد: همچنین با تصویربرداری صورت گرفته از محمدجواد حسین‌نژاد، این بازیکن مشکل خاصی نداشته و به زودی به تمرینات گروهی اضافه می‌شود.

او افزود: محمد کریمی کاپیتان سپاهان نیز که به دلیل التهاب زانو در بازی سپاهان مقابل استقلال به میدان نرفت، تحت درمان است و پس از برطرف شدن مصدومیت با نظر کادر پزشکی به تمرینات اضافه می‌شود.

کد مطلب 6041447
بهنام روان پاک

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • رضا IR ۱۱:۱۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۱
      0 1
      پاسخ
      من پرسپولیسی هستم از باشگاه سپاهان می خام خوزه را باش قرارداد ده ساله ببنده برای ما خیلی خوب میشه.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه