دوری ۲ ماهه بازیکن تاثیرگذار سپاهان از میادین

به گزارش خبرگزاری مهر، عباسعلی ربیعی، پزشک تیم فوتبال فولاد مبارکه سپاهان در خصوص وضعیت مصدومیت بازیکنان این تیم اظهار داشت: پس از انجام MRI آریا یوسفی، بازیکن تیم فوتبال سپاهان، مشخص شد که این بازیکن دچار کشیدگی در ناحیه رباط صلیبی زانو شده و حدود ۸ هفته از میادین دور خواهد بود.

او ادامه داد: همچنین با تصویربرداری صورت گرفته از محمدجواد حسین‌نژاد، این بازیکن مشکل خاصی نداشته و به زودی به تمرینات گروهی اضافه می‌شود.

او افزود: محمد کریمی کاپیتان سپاهان نیز که به دلیل التهاب زانو در بازی سپاهان مقابل استقلال به میدان نرفت، تحت درمان است و پس از برطرف شدن مصدومیت با نظر کادر پزشکی به تمرینات اضافه می‌شود.