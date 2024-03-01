شماری دیگر از نظامیان صهیونیست طی ۲۴ ساعت گذشته در غزه زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، ارتش رژیم صهیونیستی آماری از نظامیان زخمی شده خود طی ساعات گذشته منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، طی ۲۴ ساعت گذشته ۵ نظامی دیگر در جریان جنگ در غزه زخمی شده اند.

ارتش رژیم صهیونیستی اعلام کرد که از زمان شروع جنگ غزه در هفتم اکتبر گذشته، ۳۰۱۴ نظامی این رژیم زخمی شده اند که ۱۴۳۲ در جریان حمله زمینی زخمی شده اند.

همچنین ارتش رژیم صهیونیستی بیان کرد که ۳۱۷ نظامی زخمی شده در غزه، تحت درمان هستند که ۳۶ نفر از آنها وضع وخیمی دارند.

پیش از این، رسانه صهیونیستی یدیعوت آحارانوت فاش کرد که ارتش رژیم صهیونیستی با گذشت ۱۴۷ روز از جنگ در غزه در شوک به سر می‌برد و این در نتیجه تلفات سنگین میان نظامیان است.

این رسانه آورده است: ستاد کل ارتش درخواست به کارگیری ۷۵۰۰ افسر و نظامی به شکل فوری برای تقویت نیروها را گرفته است اما کابینه فقط با جذب ۲۵۰۰ نفر به علت کمبود بودجه موافقت کرده است.

یوآف گالانت وزیر جنگ رژیم صهیونیستی پیش از این به تلفات سنگین در جنگ غزه اذعان کرد.

وی افزود: ما طی ۷۵ سال گذشته با چنین جنگی روبرو نبوده ایم. نیاز مبرمی به تمدید خدمت نظامیان و خدمات نیروهای احتیاط وجود دارد.

همزمان گزارش‌هایی از سرباززدن نظامیان تیپ گفعاتی از جنگ در غزه مخابره شده است.

از هفتم اکتبر حدود ۵۸۲ نظامی رژیم صهیونیستی در غزه کشته شده اند که ۲۴۲ نفر از آنها در جریان عملیات زمینی کشته شده اند. همچنین دو هزار و ۹۸۸ نظامی این رژیم نیز زخمی شده اند.