۱۲ اسفند ۱۴۰۲، ۸:۳۱

بر اساس نتایج غیررسمی؛

«مهدی زمانی افشار» نماینده ورامین پیشوا و قرچک در مجلس شد

ورامین- «مهدی زمانی افشار» به عنوان نماینده مردم شهرستان های ورامین پیشوا و قرچک راهی مجلس شد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارشات واصله و اخبار غیررسمی، پس از پایان فرآیند شمارش آرا در حوزه انتخابیه شهرستان‌های ورامین پیشوا و قرچک، «مهدی زمانی افشار» توانست با کسب اکثریت آرا، راهی خانه ملت شود.

وی عضو پویش «با مهر انتخاب کنید» خبرگزاری مهر است.

لازم به ذکر است، این نتیجه حاصل شمارش آرا صندوق‌ها در ورامین پیشوا و قرچک است و هنوز به تأیید مقامات استانی و وزارت کشور و فرمانداری ورامین نرسیده است.

زمانی افشار منتخب سه دوره شورای اسلامی شهر قرچک بوده است.

استان تهران با ۳۵ کرسی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی در ۶ حوزه انتخابیه و ۱۶ کرسی نمایندگی در مجلس خبرگان رهبری بزرگترین حوزه انتخابیه کشور است.

دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری جمعه ۱۱ اسفند همزمان در سراسر کشور برگزار شد.

    • رضاابوالقاسمی JP ۱۰:۳۰ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
      تبریک خدمت دوست عزیزم آقای مهدی زمانی افشار موفق باشی
      • کاربرجدید IR ۱۳:۵۹ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
      • شکری IR ۱۴:۰۳ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
        از قرچک تبریک تبریک میگم اقای زمانی افشار
    • ناشناس AE ۱۱:۱۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
      ی قرچکی باید بیاد از ورامین رای جمع کنه چرا نباید از خودمان داخل ورامین رای جمع کنیم
      • هادی نوروزی IR ۱۳:۴۶ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
        مثلا خودتون تو ورامین کی رو داشتید کار کن باشه آقای نوش آبادی بود که کاری نکرد منم خودم ورامین هستم دست بردارید از این حرفا رفیقمون رای نیاورده دارید حرف میزنید
    • شکری IR ۱۴:۰۷ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۲
      تبریک عرض می کنم
    • IR ۰۸:۰۵ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۳
      دمش گرم حلالش باشه

