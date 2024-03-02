«مهدی زمانی افشار» نماینده ورامین پیشوا و قرچک در مجلس شد

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس گزارشات واصله و اخبار غیررسمی، پس از پایان فرآیند شمارش آرا در حوزه انتخابیه شهرستان‌های ورامین پیشوا و قرچک، «مهدی زمانی افشار» توانست با کسب اکثریت آرا، راهی خانه ملت شود.

وی عضو پویش «با مهر انتخاب کنید» خبرگزاری مهر است.

لازم به ذکر است، این نتیجه حاصل شمارش آرا صندوق‌ها در ورامین پیشوا و قرچک است و هنوز به تأیید مقامات استانی و وزارت کشور و فرمانداری ورامین نرسیده است.

زمانی افشار منتخب سه دوره شورای اسلامی شهر قرچک بوده است.

استان تهران با ۳۵ کرسی نمایندگی در مجلس شورای اسلامی در ۶ حوزه انتخابیه و ۱۶ کرسی نمایندگی در مجلس خبرگان رهبری بزرگترین حوزه انتخابیه کشور است.

دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره انتخابات مجلس خبرگان رهبری جمعه ۱۱ اسفند همزمان در سراسر کشور برگزار شد.