«نجوای عشق» در تالار وحدت به صحنه رفت

به گزارش خبرگزاری مهر، کنسرت گروه «نجوای عشق» به سرپرستی حریر شریعت‌زاده و خوانندگی وحید تاج تعدادی از آثار منتخب و ماندگار موسیقی ایران را به میزبانی تالار وحدت تهران پیش روی مخاطبان قرار داد.

«پیش درامد اصفهان» به آهنگسازی اسدالله ملک، «رویای هستی» با شعری از اسماعیل نواب صفا و آهنگسازی غلامسیح ملاح، «وداع یار» با شعری از حسن صدرسالک و آهنگسازی حسین برازنده، «شب های تهران» با شعری از نظام فاطمی و آهنگسازی مجید وفادار، «عاشثم من» با شعری از کریم فکور و آهنگسازی مجید وفادار، «رقص ژاله» با آهنگسازی حسینعلی ملاح، «آوای تنهایی» با شعری از تورج نگهبان و آهنگسازی فریدون شهبازیان، «خوشه چین» با شعری از کریم فکور و آهنگسازی روح الله خالقی، «دختر کولی» با شعری از معینی کرمانشاهی و آهنگسازی عباس شاپوری، «فخر ایران» با شعر و آهنگ از محمد مهدی باطنی از دیگر قطعات این کنسرت بود.

بخشی از این اجرا به ساز و آواز و تکنوازی تنبک اختصاص داشت که بسیار مورد توجه قرار گرفت. این در حالی است که قطعات «شب‌های تهران» و «دختر کولی» به عنوان قطعات پرطرفدار در این کنسرت به اجرا درآمد.

از نکات قابل توجه این برنامه اجرای ۲ قطعه از زنده یاد مجید وفادار بود که در سال‌روز درگذشت مجید و حمید وفادار به پوران وفادار از مهمانان برنامه، تقدیم شد.

وحید تاج خواننده گروه، حریر شریعت زاده نوازنده پیانو و سرپرست گروه، بهزاد رواقی نوازنده تار، احسان کلهر نوازنده ویولن، سعید چاوشی، نوازنده آیروفن و امیر خیری نوازنده تمبک و سازهای کوبه ای اعضای این گروه را تشکیل می دادند.

مظفر شفیعی، حسام الدین سراج، ایرج حسابی، رفیعی، الهه بدیع زاده (فرزند استاد جواد بدیع زاده) از مهمان این کنسرت بودند.

گروه موسیقی نجوای عشق به سرپرستی حریر شریعت‌زاده و خوانندگی وحید تاج به تازگی فعالیت خود را آغاز کرده است.