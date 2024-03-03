تعویق لیگ تنیس روی میز مردان به خاطر لژیونرها

به گزارش خبرنگار مهر، سی و دومین دوره رقابت های لیگ برتر تنیس روی میز هفته اول دی با حضور ۸ تیم در تهران آغاز شد. این رقابت ها تا کنون با برگزاری دیدارهای دو مرحله پیگیری شده است.

تعیین قهرمان و رده بندی نهایی تیم های شرکت کننده در لیگ برتر تنیس روی میز با برگزاری دیدارهای دور سوم مشخص خواهد شد. این دور از مسابقات اما به خاطر لژیونرها به اردیبهشت سال آینده موکول شده است.

امیرحسین هدایی که برای تیم فراسنج بازی می کند همراه با نوشاد و نیما عالمیان که در ترکیب تیم پتروشیمی هستند، از جمله لژیونرهای تنیس روی میز ایران هستند که تا پایان سال در گیر دیدارهای باشگاهی خود در فرانسه خواهند بود. به همین دلیل شرایط بازگشت به ایران و همراهی تیم های داخلی را ندارند.

کمیته مسابقات فدراسیون تنیس روی میز با در نظر گرفتن مشغله باشگاهی این بازیکنان و به منظور مهیا شدن شرایط برای پیگیری با کیفیت مسابقات، برگزاری دور سوم و پایان لیگ برتر مردان را به اردیبهشت سال آینده موکول کرده است.

این در حالی است که پرونده بیست و هفتمین دوره لیگ برتر بانوان اسفند بسته خواهد شد. دور دوم و پایانی این رقابت ها ۱۵ تا ۱۹ اسفند در تهران با حضور هشت تیم شرکت کننده برگزار می شود و طی آن قهرمان و رده بندی نهایی تیم ها مشخص خواهد شد.

دور نخست لیگ برتر تنیس روی میز بانوان در سال جاری با صدرنشینی دانشگاه آزاد به پایان رسید.