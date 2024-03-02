فرماندار مشهد از حماسه حضور مردم در انتخابات ۱۴۰۲ قدردانی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن داوری پس از پایان رأی‌گیری در این شهرستان، طی پیامی از حضور پرشور مردم شریف شهرستان مشهد تقدیر کرد.

فرماندار مشهد افزود: یازدهم اسفندماه ۱۴۰۲ برگ زرین دیگری شد بر افتخارات کشور عزیز ایران، حضور و حماسه همدلی تصویرگر روز جمعه بود.

وی بیان کرد: از آحاد مردم شهرستان مشهد، خانواده معظم شهدا و همه آنان که دلداده نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستند و به طور ویژه از رسانه‌ها که در پوشش اخبار مربوط به انتخابات و اطلاع رسانی رسانی شفاف و دقیق در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری حماسه آفریدند، کمال تشکر و قدردانی را دارم.

متن کامل این پیام بدین شرح است:

با استعانت خداوند متعال مردم مشارکت بیش از ۴۰ درصدی را در حوزه انتخابیه مشهد و کلات رقم زدند و دشمنان این مرز و بوم را که در پی نقشه‌های شوم برای امنیت این سرزمین بودند ناکام گذاشتند، مشارکتی که در هوای سرد و یخبندان این شهرستان محقق شد مدیون بصیرت مردمی است که برای ادای تکلیف خود حاضر شدند و نقش آفرینی کردند.

در روزهای منتهی به انتخابات، همگان کوشیدند تا با ایجاد شور انتخاباتی و نیز شناساندن نامزدهای انتخابات به مردم، با همه توان پای کار انتخاب اصلح باشند و فتنه‌انگیزی دشمنان برای ناامیدی مردم را با باور و تلاش خود خنثی کردند.

بر خود واجب می‌دانم که از همراهی همه دلسوزان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و مردم شریف شهرستان مشهد که برای تحقق مشارکت پرفروغ و رقم زدن مجلس قوی، لحظه به لحظه همراه با مردم و مسئولان تلاش‌های شبانه روزی داشتند تشکر کنم.