۱۲ اسفند ۱۴۰۲، ۱۵:۰۸

حمله اشغالگران به شمال غرب نابلس و پایین کشیدن پرچم فلسطین+فیلم

رسانه های رژیم صهیونیستی اعلام کردند که رژیم صهیونیستی به یک منطقه در غرب نابلس یورش بردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، نظامیان رژیم صهیونیستی به شهرک سبسطیه در شمال غرب نابلس یورش بردند.

نظامیان رژیم صهیونیستی با یورش به این شهرک، اقدام به پایین کشیدن پرچم فلسطین در این منطقه کردند.

این در حالی است که نظامیان متجاوز بامداد امروز به منطقه بنی نعیم در شرق الخلیل واقع در جنوب کرانه باختری یورش بردند. شهر یطا واقع در جنوب الخلیل نیز طی ساعت‌های گذشته شاهد حمله عناصر صهیونیست بوده است. این نظامیان متجاوز به شهر دورا واقع در جنوب الخلیل نیز یورش بردند. منطقه صانور واقع در جنوب جنین نیز جزو بخش‌هایی بود که ساعت‌های گذشته شاهد حمله‌های وحشیانه نظامیان صهیونیست بوده است. نظامیان صهیونیست بامداد امروز به شهر نابلس نیز حمله ور شدند.

منابع فلسطینی اعلام کردند که نظامیان رژیم صهیونیستی ۱۰ نفر دیگر را در کرانه باختری بازداشت کرده اند. با احتساب افرادی که به تازگی از سوی اشغالگران بازداشت شده اند، شمار بازداشت شدگان از هفتم اکتبر گذشته تاکنون به هفت هزار و ۳۳۵ نفر افزایش یافت.

