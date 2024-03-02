به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازوزارت علوم، حسن زمانیان در دیدار با کنسانتین موگیلفسکی معاون وزیر علوم و آموزش فدراسیون روسیه از پیشنهاد این کشور برای راه‌اندازی رتبه‌بندی جدید دانشگاه‌ها در قالب گروه همکاری بریکس استقبال کرد.

وی گفت: ما از رتبه‌بندی دانشگاه‌ها توسط موسسات رتبه‌بندی گله داریم و آن را ناعادلانه می‌دانیم.

رییس سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران اظهار داشت: معتقدیم مؤسسات رتبه‌بندی غربی به عمد دستاوردهای دانشگاه‌های ما را کمتر از واقع اعلام می‌کنند تا در رتبه‌بندی جایگاه‌های بالا را کسب نکنیم.

زمانیان تاکید کرد: این کار مؤسسات غربی در شرایطی صورت می گیرد که غربی‌ها به دنبال جذب دانش‌آموختگان ما هستند و با پیشنهادات جذاب می‌کوشند دانشجویان ما پس از تحصیل راهی غرب شوند.

راه اندازی مرکز نوآوری مشترک ایران و روسیه

رییس سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران ضمن اشاره به روابط علمی و فناوری ایران و روسیه گفت: راه اندازی مرکز نوآوری مشترک ایران و روسیه در مراحل نهایی است و به زودی افتتاح می شود.

زمانیان با اشاره به اینکه دانشجویان علوم پزشکی ایران در روسیه با مشکلاتی روبه‌رو هستند خواهان ایجاد دفتری در وزارت علوم روسیه برای مراجعه دانشجویان ایرانی شد که این پیشنهاد مورد استقبال طرف روس قرار گرفت.

همچنین کنسانتین موگیلفسکی معاون وزیر علوم و آموزش فدراسیون روسیه با اشاره به ظرفیت بالای دانشگاه‌های ایران در حوزه پژوهش و فناوری گفت: زمینه‌های همکاری در کمیته‌های مشترک تعیین و به زودی توسط مسئولان عالی وزارتخانه‌های علوم دو کشور به امضا می‌رسد.

وی با اشاره به اینکه هم‌اکنون ده‌ها تفاهم‌نامه همکاری میان دانشگاه‌های ایران و روسیه به امضا رسیده و در حال انجام است گفت: آموزش زبان فارسی در دانشگاه‌های روسیه و زبان روسی در دانشگاه‌های ایران از قبل وجود داشته و در صورت افزایش، به گسترش بیشتر روابط کمک می کند.

معاون وزیر علوم و آموزش فدراسیون روسیه نزدیکی جغرافیایی، موقعیت ژئوپلتیکی و مقابله با تحریم کشورهای غربی را از علت‌های نزدیکی ایران و روسیه در سال‌های اخیر دانست و گفت: از گذشته‌های دور همکاری علمی و دانشگاهی بین دو کشور وجود داشته است و باید ارتقا یابد.

گفتنی است هیات روسی پس از این دیدار از دانشگاه صنعتی شریف بازدید کرد؛ همچنین بیانیه کمیته مشترک همکاری‌های ایران و روسیه به امضای وزرای نفت دو کشور رسید که در آن به همکاری‌های علمی و فناوری هم اشاره شده بود.