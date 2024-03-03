خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: با نهایی شدن وضعیت شمارش آرا و اعلام نتایج حوزه‌های انتخابیه مختلف لرستان وضعیت هفت نماینده مجلس شورای اسلامی در دور اول مشخص و تعیین تکلیف نمایندگان مرکز لرستان به دور دوم موکول شد.

در این راستا دقایقی قبل نتایج شمارش آرا دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه خرم آباد و چگنی اعلام شد.

احسان یاوری رئیس ستاد انتخابات لرستان در این رابطه گفت: مجموع آرا اخذ شده از حوزه انتخابیه خرم آباد و چگنی، ۲۰۸۹۵۰ رأی بوده که از این عدد، تعداد ۱۹۳۰۸۶ رأی صحیح به صندوق‌ها انداخته شده است.(آراءصحیح)

وی افزود: با توجه به شمارش آرا و معطوف به قانون انتخابات، ۴ نامزد از این حوزه برای رقابت در دور دوم انتخابات و تعیین دو منتخب نهایی این حوزه انتخابیه به ترتیب آرا به شرح ذیل است:

۱- محمد رضا ملکشاهی راد با ۳۰۷۴۱ رأی

۲- رضا سپهوند با ۲۲۶۵۲ رأی

۳- قدرت الله ایمانی با ۲۰۴۸۰ رأی

۴- هادی هاشمی نیا با ۱۷۸۰۵ رأی

یاوری ادامه داد: زمان دقیق برگزاری انتخابات دور دوم متعاقباً توسط ستاد انتخابات وزارت کشور اطلاع رسانی خواهد شد.

ردیف حوزه انتخابیه نماینده منتخب تعداد آراء ۱ خرم‌آباد و چگنی دور دوم - ۲ خرم‌آباد و چگنی دور دوم - ۳ بروجرد عباس گودرزی ۲۷۱۴۰ ۴ بروجرد فاطمه مقصودی ۱۷۶۴۳ ۵ الیگودرز حمیدرضا (بهنام) گودرزی ۲۲۸۷۵ ۶ دلفان و سلسله محمد حسین محمدی ۴۳۴۴۵ ۷ دورود و ازنا روح‌الله لک علی‌آبادی ۱۸۹۳۱ ۸ پلدختر سید حمیدرضا کاظمی ۲۳۱۸۲ ۹ کوهدشت و رومشگان علی امامی‌راد ۳۳۲۴۲

ردیف مجلس خبرگان رهبری نماینده منتخب تعداد آراء ۱ لرستان آیت الله هاشم نیازی ۳۰۶۷۳۰ ۲ لرستان آیت الله احمد مبلغی ۲۴۱۱۶۳

بنابراین گزارش، مطابق آخرین آمار وضعیت نمایندگان حوزه‌های انتخابیه زیر مشخص شده است:

مطابق نتایج شمارش صندوق‌های شهری و روستایی در حوزه انتخابیه سلسله و دلفان «محمد حسین محمدی» با ۴۳۴۴۵ رأی نماینده منتخب مردم شد. این حوزه انتخابیه ۱۱۳ هزار و ۵ رأی مأخوذه داشته که ‏‬ ۱۰۹ هزار و ۴۳۵ رأی صحیح بوده است.

مطابق نتایج شمارش صندوق‌های شهری و روستایی در حوزه انتخابیه کوهدشت و رومشکان «علی امامی راد» با کسب ۳۳۲۴۲ رأی از مجموع ۱۰۷۷۰۷ رأی صحیح مأخوذه نماینده منتخب مردم شد.

مطابق نتایج شمارش صندوق‌های شهری و روستایی در حوزه انتخابیه دورود و ازنا «روح‌الله لک علی‌آبادی» با ۱۸۹۳۱ رأی نماینده منتخب مردم شد. این حوزه انتخابیه ۸۷۱۹۱ رأی مأخوذه داشته که ۸۲۶۵۱ رأی صحیح بوده است.

مطابق نتایج شمارش صندوق‌های شهری و روستایی در حوزه انتخابیه الیگودرز «حمیدرضا (بهنام) گودرزی» با ۲۲۸۷۵ رأی نماینده منتخب مردم شد. این حوزه انتخابیه ۶۴ هزار و ۶۳۷ رأی مأخوذه داشته که ‏‬ ۶۳ هزار و ۱۶۴ رأی صحیح بوده است.

مطابق نتایج شمارش صندوق‌های شهری و روستایی در حوزه انتخابیه پلدختر و معمولان «سید حمیدرضا کاظمی» با ۲۲۱۸۲ رأی نماینده منتخب مردم شد. این حوزه انتخابیه ۴۷ هزار و ۲۶۹ رأی مأخوذه داشته که ۴۶ هزار و ۲۴۷ رأی صحیح بوده است.

مطابق آخرین آمار در بروجرد «عباس گودرزی» با ۲۷۱۴۰ رأی به عنوان نماینده نخست این حوزه انتخابیه راهی مجلس شد. همچنین در شمارش نهایی «فاطمه مقصودی» موفق به کسب ۲۰ درصد آرا شده و با ۱۷۶۴۳ رأی دومین نماینده منتخب بروجرد و اشترینان شد.

همچنین در حوزه انتخابیه خرم‌آباد و چگنی هیچکدام از نامزدها حائز ۲۰ درصد آرا نشده و کار به دور دوم کشیده است. دور دوم انتخابات مجلس شورای اسلامی در مرکز لرستان با حضور محمدرضا ملکشاهی راد، رضا سپهوند، قدرت الله ایمانی و هادی هاشمی نیا برگزار خواهد شد.

مطابق آخرین آمار در حوزه‌های انتخابیه مختلف استان لرستان «آیت الله هاشم نیازی» و «آیت الله احمد مبلغی» به ترتیب حائز بیشترین آرا و به عنوان نمایندگان مردم لرستان در مجلس خبرگان رهبری منتخب شدند.