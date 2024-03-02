به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام «سید ابراهیم رییسی» رییسجمهور کشورمان بعد از ظهر امروز شنبه به وقت محلی در حاشیه هفتمین اجلاس سران مجمع کشورهای صادرکننده گاز در الجزایر، در دیدار «فیلیپ نویسی» رییسجمهور موزامبیک، با تاکید بر علاقمندی جمهوری اسلامی ایران برای توسعه روابط با کشورهای آفریقای از جمله موزامبیک اظهار کرد: این دیدار میتواند نقطه عطفی در راستای گسترش و تعمیق روابط دو کشور باشد.
رییسجمهور کشورمان، برداشتن گامهای بعدی در روابط فیمابین را نیازمند طراحی نقشه راهی جدید دانست و در همین راستا پیشنهاد کرد با هدف ارتقای سطح روابط و شناسایی و بهرهبرداری از ظرفیتهای بالای دو کشور، کمیسیون مشترک ایران و موزامبیک فعال شود.
رییسی در بخش دیگری از سخنان خود در تشریح تفاوت نگاه جمهوری اسلامی ایران و غرب به قاره آفریقا گفت: جمهوری اسلامی ایران در تعامل با کشورهای آفریقا به دنبال تامین منافع ملت ایران و ملتهای آفریقایی است اما کشورهای غربی با نگاه استعماری صرفا به دنبال کسب منافع و مطامع خود هستند.
رییسجمهور کشورمان ضمن اعلام آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای صدور خدمات فنی و مهندسی به موزامبیک تصریح کرد: رژیم صهیونسیتی و برخی کشورهای غربی با حمایت از تروریستها به دنبال فشار بر کشورهای آفریقایی و غارت منابع و ذخایر آنها هستند و ضروری است کشورهای آفریقایی با مقابله با تروریسم از منافع خود محافظت کنند و جمهوری اسلامی ایران نیز در این راستا برای همکاری آمادگی دارد.
«فیلیپ نویسی» رییسجمهور موزامبیک نیز در این دیدار توسعه روابط کشورش با جمهوری اسلامی ایران را زمینهساز تحقق تحولاتی مهم دانست و ضمن استقبال از پیشنهاد رییسی برای فعالشدن کمیسیون مشترک ایران و موزامبیک خواستار عملیاتیشدن توافقات میان دو کشور و همچنین تسریع در امضای توافقنامه استرداد محکومان میان ایران و موزامبیک شد.
