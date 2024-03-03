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۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۷:۵۰

شرکت کنترل کیفیت هوا اعلام کرد؛

هوای پایتخت آلوده است/ افزایش غلظت آلاینده‌ها

هوای پایتخت آلوده است/ افزایش غلظت آلاینده‌ها

بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۱۲۳ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران در شرایط ناسالم است.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد ۱۲۳ قرار گرفته و کیفیت هوای تهران در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارد.

همچنین این شاخص در ۲۴ ساعت گذشته میانگین بر روی عدد ۹۲ قرار گرفته بود و وضعیت هوا در شرایط قابل قبول بوده است.

تهران از ابتدای سال ۱۰ روز هوای پاک، ۲۲۶ روز هوای قابل قبول، ۱۰۰ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و ۱۲ روز هوای ناسالم برای همه افراد داشته است.

این در حالی است که تهران در مدت مشابه سال پیش ۳ روز هوای پاک، ۱۷۸ روز هوای قابل قبول، ۱۲۹ روز هوای ناسالم برای گروه‌های حساس جامعه و۳۴ روز هوای ناسالم برای همه افراد ۲ روز هوای بسیار ناسالم و ۲ روز هوای خطرناک داشته است.

کد مطلب 6044444

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