به گزارش خبرنگار مهر، چهارمین دوره‌ هفته‌ تئاتر دانشگاه هنر تهران پس از حدود ۱۰ سال برگزار می‌شود. هدف این جشنواره فراهم کردن فرصتی‌ است تا جانی نو به فضای رخوت‌زده‌ تئاتر دانشگاهی بدمد و امکانی برای شکوفایی دانشجویان دانشگاه‌های مختلف و گسترش ارتباط‌های بین‌دانشگاهی فراهم شود.

هفته‌ تئاتر در ۲ بخش برگزار خواهد شد؛ بخش اصلی یا رقابتی که بین‌دانشگاهی‌ است و امکان شرکت در آن برای دانشجویان تمام دانشگاه‌ها میسر است و بخش غیررقابتی که مختص دانشجویان دانشگاه هنر تهران است. آثار در ۲ بخش محیطی و صحنه‌ای به اجرا درخواهند آمد. بدین ترتیب شرکت‌کنندگان امکانات متنوعی برای به اجرا درآوردن ایده‌هاشان خواهند داشت.

این جشنواره بر خلاقیت، پویایی و ایده‌های نو تأکید دارد؛ بهره‌گیری از امکانات فضاهای اجرایی و نیز امکانات جانبی‌ که جشنواره در اختیار شرکت‌کنندگان می‌گذارد (کارگاه‌ها، منتورهای باتجربه و جلسات نقد و بررسی)، بستر مناسبی برای ساختن اجراهایی در راستای هدف جشنواره، مهیا می‌کند.

متقاضیان شرکت در چهارمین دوره‌ هفته‌ تئاتر می‌توانند تا تاریخ ۲۹ اسفند ماه ۱۴۰۲ آثار خود را به دبیرخانه‌ جشنواره ارسال کنند. هیات انتخاب پس از بررسی، آثار برگزیده را اعلام خواهد کرد تا گروه‌های اجرایی رسماً فعالیت خود را در جشنواره آغاز کنند. شرکت‌کنندگان می‌توانند برای آگاهی بیش‌تر از روند و شیوه‌ برگزاری جشنواره بخش «شرایط و قوانین» و نیز فایل پی‌دی‌اف «فراخوان جشنواره» را در سایت جشنواره https://Theatreweek.art مطالعه کنند.