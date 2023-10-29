منتخب جشنواره تئاتر دانشگاهی روی صحنه حوزه هنری

به گزارش خبرگزاری مهر، «نا» عنوان نمایشی است که در قالب رادیوتئاتر با تلفیق سه شیوه؛ رادیو، تئاتر و انیمیشن اجرا خواهد شد.

این رادیوتئاتر که پیش‌تر در سال ۱۳۹۴ با عنوان «نم باروت» در هجدهمین جشنواره بین المللی تئاتر دانشگاهی اجرا شده و توانسته بود جوایز متن، بازیگری، تهیه‌کنندگی و گویندگی تیتراژ را از آن خود کند، حالا با عنوان «نا» و شیوه‌ای جدید برای اجرای عموم آماده می‌شود.

در شیوه اجرایی این نمایش آمده است:

در رادیو تئاتر عوامل شنیداری بر سایر عوامل نمایشی ارجحیت دارد اما وقتی حرف از صحنه نمایش به میان می‌آید نمی‌توان عوامل دیداری را حذف یا نادیده گرفت از این‌رو در نمایش «نا» سعی شده است ضمن وفاداری به فضای صوتی رادیو (استفاده از میکروفون، حضور افکتور بر روی صحنه، موسیقی و...) از عوامل دیداری هم در حد نیاز استفاده شود، عواملی چون: حرکت بازیگر، نور، لباس، آکساسوار و ...؛ از آنجایی که بسیاری از مخاطبان، رادیو تئاتر را هم شکل و هم‌تراز با نمایش‌نامه‌خوانی می‌دانند می‌توان این تفاوت‌ها را مرز بین این ۲ شیوه دانست.

در نگاهی دیگر اگر رادیو را سینمای بدون تصویر در نظر بگیریم و میکروفن را جای دوربین قرار دهیم؛ در سومین شیوه این نمایش از هنر هفتم در قالب انیمیشن استفاده شده است اما باز هم برای وفاداری به رادیو و مهم شمردن تخیل مخاطب در این هنر، نقش انیمیشن در نمایش چیزی فراتر از تصویر کردن رویدادهایی‌ است که روی صحنه اتفاق می‌افتد یعنی داستانی فرامتنی را برای تماشاگر روایت می‌کند تا این اثر را دیدنی‌تر کرده و اندیشه مخاطب بعد از اتمام نمایش همچنان در قصه کنکاش کند.

رادیوتئاتر از سال ۱۳۸۶ توسط ایوب آقاخانی به عنوان یک شیوه‌ی جدید نمایشی ابتدا از طریق جشنواره فجر و سپس جشنواره تئاتر دانشگاهی وارد بدنه تئاتر ایران شد. راهیابی این شیوه به جشنواره تئاتر دانشگاهی باعث شد تا نسل جدید تئاتر از همان ابتدا با آن آشنا شود، حالا بعد از گذشت چندین سال ایوب آقاخانی با همکاری حوزه هنری، قصد دارد با تولید آثار متعدد توسط هنرمندان هنرهای نمایشی، فرصتی فراتر از تک اجرا در جشنواره‌ها برای این شیوه فراهم کند.

اکنون علاقمندان این سبک اجرای تاتر می‌توانند با تهیه بلیط به تماشای رادیو تاترهای مختلف بنشینند.

قابل ذکر است که نمایش «نا» از طریق فراخوان «رادیو در صحنه» برای اجرا آماده می‌شود.

در خلاصه نمایش «نا» که برداشتی آزاد از داستان کوتاه «گیله مرد» اثر بزرگ علوی است آمده: در جنگل شیون زنی که زجرش می‌دادند به گوش می‌رسید ... .

عوامل نمایش عبارتند از: نویسنده و کارگردان: فرناز عقیلی، بازیگران: جواد اسماعیلی، همایون ظفر پور، سید حسن حسینی، شقایق خاکیپور، یحیی گلنسایی، مشاور: حامد عقیلی، دستیار کارگردان و برنامه ریز: هلیا وثیق زاده، آهنگساز، طراح صدا و افکتور: بردیا سراج، انیمیشن و پوستر: فرزانه عقیلی، طراح لباس: نیلوفر شکوهی نیا، عکاس و تیزر: شایان صادق پور، منشی صحنه: زهرا براز، گروه تبلیغات: آژانس ادزیرو و داجوی.