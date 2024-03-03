۴ سد در جنوب سیستان و بلوچستان سرریز شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان، محمد امین بارانی افزود: بارندگی‌های هفته گذشته باعث شد سدهای مخزنی پیشین در شهرستان سرباز با حجم ۱۷۵ میلیون متر مکعب، سدزیردان در منطقه دستیاری چابهار باحجم مخزن ۲۰۷ میلیون متر مکعب سد شیء کلک در شهرستان چابهار با حجم ۱۰ میلیون متر مکعب و سدخیر آباد نیکشهر با حجم ۲۷ میلیون مترمکعب آبگیری و سرریز شود.

وی بیان کرد: همچنین این بارش‌ها باعث آبگیری و سرریز سدهای تغذیه‌ای سارادان ایرانشهر وشمس آباد سراوان و افزایش آب سد ماشکید علیا شده است.

مدیرعامل آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان گفت: در شمال استان سدهای چاه نیمه دارای کاهش حجم آب نسبت به سال آبی گذشته است.