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۱۳ اسفند ۱۴۰۲، ۹:۵۴

مدیرعامل آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان:

۴ سد در جنوب سیستان و بلوچستان سرریز شد

۴ سد در جنوب سیستان و بلوچستان سرریز شد

زاهدان- مدیرعامل آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان گفت: درپی بارندگی‌ها چند روز گذشته در این استان، سدهای زیردان، پیشین، شی کلک و خیرآباد سرریز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان، محمد امین بارانی افزود: بارندگی‌های هفته گذشته باعث شد سدهای مخزنی پیشین در شهرستان سرباز با حجم ۱۷۵ میلیون متر مکعب، سدزیردان در منطقه دستیاری چابهار باحجم مخزن ۲۰۷ میلیون متر مکعب سد شیء کلک در شهرستان چابهار با حجم ۱۰ میلیون متر مکعب و سدخیر آباد نیکشهر با حجم ۲۷ میلیون مترمکعب آبگیری و سرریز شود.

وی بیان کرد: همچنین این بارش‌ها باعث آبگیری و سرریز سدهای تغذیه‌ای سارادان ایرانشهر وشمس آباد سراوان و افزایش آب سد ماشکید علیا شده است.

مدیرعامل آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان گفت: در شمال استان سدهای چاه نیمه دارای کاهش حجم آب نسبت به سال آبی گذشته است.

کد مطلب 6044546

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    نظرات

    • IR ۱۰:۱۱ - ۱۴۰۲/۱۲/۱۴
      0 5
      پاسخ
      خدا رو شکر با تدابیر دولت این آبها مضرر به ظاهر به خیر تبدیل شد

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