فریاد ایران علیه تناقض حقوق بشری غرب

خبرگزاری مهر، گروه سیاست - نفیسه عبدالهی: «حقوق بشر» فقط یک تعریف از اساسی‌ترین و ابتدایی‌ترین حقوق انسان‌ها، به‌صرف انسان‌بودن و فارغ از نژاد و ملیت‌شان نیست بلکه این روزها ابزاری در دست برخی کشورهای سلطه‌گر است که با سوءاستفاده از آن، ضمن تحمیل هژمونی خود به کشورهای مستقل، درصدد تضعیف، سرکوب و حمله به کشورهای مستقل هستند.

بر اساس قاعده مذکور، هر ملتی که اراده مقابله با ظلم نظام سلطه کند، سهمی در حقوق بشر ادعایی قیم‌های بشر امروزی ندارد؛ مصداق عینی این گزاره، مردم مظلوم و مقتدر فلسطین هستند که تقریباً به اندازه عمر آنچه «منشور حقوق بشر» نامیده می‌شود، زیر ستم بانیان این منشور قرار گرفته‌اند و اکنون که زیر سایه مقاومت در حال ستاندن حقوق خود هستند، از سوی شبکه جهانی صهیونیسم از هر نوع حقوقی محروم شده‌اند و حتی رژیم آمریکا نیز علناً وارد کارزار شده است تا شاید مانع حذف غده سرطانی صهیونیسم شود.

البته تلاش شبانه‌روزی شبکه جهانی صهیونیسم برای سرکوب مردم مستقل و آزاده در گوشه و کنار جهان از جمله در سرزمین‌های اشغالی که این روزها ملموس‌تر از هر زمانی است، به معنای آن نیست که کشورهای مستقل و آزاده کُنش سیاسی ندارند و دست روی دست گذاشته‌اند.

شاید هیچ کشور دیگری به اندازه جمهوری اسلامی ایران در قضیه فلسطین فعال و عمل‌گرا نبوده و از هیچ حمایتی در ساحت‌های مختلف، دریغ نکرده است. در این بین مسؤولیت دستگاه دیپلماسی کشورمان، سنگین و سترگ است.

«حسین امیرعبداللهیان» وزیر امور خارجه کشورمان به منظور و استفاده از ظرفیت‌های بین‌المللی برای به گوش مردم رساندن جنایت‌های شبکه جهانی صهونیسم در سرزمین‌های اشغالی، اخیراً در پنجاه و پنجمین اجلاس شورای حقوق بشر، نشست خلع سلاح و نشست فرعی فلسطین در محل شهر ژنو کشور سوئیس شرکت کرد. این جلسه در حالی برگزار شد که پادوهای فارسی‌زبان شبکه جهانی صهیونیسم برای بایکوت این نشست، تجمع‌های پراکنده در اطراف محل این اجلاس برگزار کردند.

کُنش‌های دشمنان واقعی و برخی دوستان ظاهری جمهوری اسلامی ایران در حوزه حقوق ادعایی بشر در حالی است که به گفته وزیر امور خارجه کشورمان در اجلاس یاد شده، «جمهوری اسلامی ایران بر مبنای باورها و ارزش‌های ملی و اسلامی، در پایبندی و احترام به حقوق بشر و کرامت انسانی ثابت قدم است».

همچنین بنا به گفته امیرعبداللهیان، «سیاست اصولی جمهوری اسلامی ایران همواره مبتنی بر تعامل و گفت‌وگو است. جمهوری اسلامی ایران تعهد تزلزل ناپذیر خود را به سیاست همکاری و تعامل به عنوان محور کلیدی در سیاست خارجی خود به ویژه در حوزه حقوق بشر اعلام می‌دارد و از ظرفیت‌های ملی خود برای حفظ و ارتقای حقوق بشر بر اساس ارزش دینی و قانون اساسی و تعهدات قانونی خود استفاده نموده و در این مسیر از هیچ کوششی دریغ نخواهد کرد».

استاندارهای دو گانه غربی‌ها در زمینه حقوق بشر

اجلاس شورای حقوق بشر در حالی برگزار شد که امیرعبداللهیان، رفتارهای دوگانه این اجلاسیه در قضیه اغتشاشات سال گذشته و بی‌تفاوتی در قبال شهادت هزاران انسان بی‌گناه در سرزمین‌های اشغالی را یادآور شد و تاکید کرد: «فراموش نمی‌کنیم سال گذشته به بهانه فوت غم انگیز یک دختر عزیز ایرانی که همه ما را در ایران متأثر ساخت، در این مکان چه فریادها بلند شد و کمیته‌ای موسوم به حقیقت‌یاب شکل گرفت، اما امروز در مواجه با کشتار هزاران زن و کودک بی گناه در غزه، هیچ تحرک جدی در سطح سازمان ملل صورت نمی‌گیرد».

امیر عبداللهیان البته این نکته را نیز تکرار کرد که «ایجاد سازوکارهای تحمیلی علیه کشور من به بهانه‌هایی همچون حقیقت یابی، در شرایطی که چنین سازوکارهایی در جمهوری اسلامی ایران فعالیت دارد؛ هیچ مبنای منطقی و مشروعیت حقوقی بین‌اللملی ندارد و صرفاً دستاویزی برای سو استفاده ابزاری از حقوق بشر برای اعمال فشار سیاسی محسوب می‌شود».

وزیر امور خارجه کشورمان در اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل، بار دیگر ناکارآمدی این اجلاس را یادآوری و تاکید کرد: «متاسفانه تحقق اهداف متعالی حقوق بشر در عرصه بین المللی با چند چالش مهم مواجه است که فوری‌ترین آن انسان کشی نظام مند و گسترده توسط تنها رژیم آپارتاید جهان یعنی رژیم اشغالگر و ستیزه‌جوی اسرائیل است. در واقع باید بپذیریم که جهان با شرم‌آورترین بحران اخلاقی و انسانی روبه‌رو است که البته نتیجه ۸۰ سال حمایت همه‌جانبه و اغماض نسبت به اشغالگری استعمارگرانه و نقض مستمر و مهلک حق تعیین سرنوشت ملت فلسطین است. تنها در ۱۴۰ روز گذشته بیش از یک صدهزار انسان در غزه و کرانه باختری ذبح؛ مجروح یا در زیر آوار مدفون شده‌اند و زندگان نیز در معرض مرگ قریب‌الوقوع ناشی از گرسنگی و بیماری‌های عفونی هستند».

تقدیم لوح شهدای تفحص مفقودان جنگ تحمیلی جهت نصب در موزه کمیته بین‌المللی صلیب سرخ

امیرعبداللهیان، همزمان با حضور خود در ژنو، با «میریانا اسپولیاریک ایگر» رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ، دیدار و گفت‌وگو و لوح شهدای تفحص مفقودان جنگ تحمیلی جهت نصب در موزه کمیته بین‌المللی صلیب سرخ را تقدیم کرد.

ریاست دوره‌ای ایران در نشست خلع سلاح

هر ساله بخش عالی رتبه کنفرانس خلع سلاح از ۷ الی ۱۰ اسفند در ژنو برگزار می‌شود. در این نشست مقامات عالی‌رتبه کنفرانس ضمن طرح مواضع ملی خود در خصوص موضوعات مهم در حوزه صلح و امنیت بین‌المللی و خلع سلاح و کنترل تسلیحات به رایزنی و تبادل نظر با یکدیگر می‌پردازند.

در این نشست هر عضو به مدت ۴ هفته ریاست کنفرانس را بر عهده دارند و در سال جاری نیز ایران از ۲۸ اسفند به مدت ۴ هفته ریاست این کنفرانس را بر عهده خواهد داشت.

امیرعبداللهیان در جریان سفر خود به ژنو پس از سخنرانی در نشست شورای حقوق بشر، در بخش عالی‌رتبه اجلاس خلع سلاح نیز سخنرانی کرد و در این سخنرانی تاکید کرد: آنچه امروز در بی عملی شورای امنیت سازمان ملل در قبال نسل کشی در غزه شاهدیم، فاجعه دیپلماسی قرن می‌باشد و تداوم جنایات جنگی اسرائیل و توسعه دامنه جنگ و پیامدهای آن تهدید کننده واقعی صلح و امنیت بین المللی است.

وی افزود: کشتار مردم فلسطین به ویژه در غزه نمی‌تواند تا زمان به اصطلاح از بین‌رفتن کامل حماس ادامه یاید، چون این زمان هیچ وقت فرا نخواهد رسید. حماس و مقاومت حرکتی آزادی‌بخش و تجلی آرمان ملت فلسطین در رهایی از اشغال و تأسیس دولت کامل فلسطینی است. جمهوری اسلامی ایران همواره از ملت فلسطین در برابر اشغال بر مبنای حقوق بین‌الملل و حق تعیین سرنوشت قاطعانه دفاع کرده و خواهد کرد.

ثبت نقش‌آفرینی کشورها و سازمان‌های بین‌المللی برای غزه در تاریخ

در حاشیه بخش عالی‌رتبه پنجاه و پنجمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، وزیر امورخارجه کشورمان در سومین سخنرانی خود، در نشست جانبی فلسطین نیز حضور یافت و در این نشست تاکید کرد: حدود ۵ ماه از حملات مرگبار رژیم اسرائیل به غزه و نسل کشی در این منطقه کوچک می‌گذرد. در این مدت بیش از ۳۰ هزار نفر از مردم غزه جان خود را از دست داده‌اند که ۷۰ درصد آن‌ها را زنان و کودکان تشکیل می‌دهند. این وحشتناک‌ترین آمار کودک‌کُشی در طول تاریخ بشریت است.

وی افزود: در حال حاضر نسل‌کشی ساکنان غزه دو گونه است، افرادی که جان خود را در نتیجه حملات و بمباران‌های ارتش صهیونیستی از دست داده‌اند و آن‌هایی که در نتیجه گرسنگی، توسط رژیم اسرائیل در حال مرگ تدریجی هستند؛ این وضعیت در شمال نوار غزه به مراتب وحشتناک‌تر است و حدود ۶۰۰ هزار فلسطینی که این منطقه را ترک نکرده‌اند، شکم کودکان خود را با گیاهان و برگ درختان سیر می‌کنند.

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: بی‌تردید این دوره زمانی با همه مصائب و مرارت‌های آن بر ملت مظلوم و مقاوم فلسطین خواهد گذشت. اما چگونگی و کیفیت نقش‌آفرینی تک تک کشورها و سازمان‌های بین‌المللی در رابطه با این نسل‌کُشی اشکار اتخاذ می‌کنند، در تاریخ ثبت و ضبط خواهد شد.

دیدارهای دوجانبه با همتایان خارجی

همچنین امیرعبداللهیان در بخش عالی‌رتبه پنجاه و پنجمین اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، با وزرای خارجه ویتنام، دانمارک، ونزوئلا، کویت، مصر، فنلاند، اندونزی، دبیر کل سازمان ملل و کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز دیدار و گفت‌وگو کرد و در همه این دیدارها مسائل دوجانبه و همچنین بحران غزه مورد تاکید قرار گرفت.

افتتاح نمایشگاه مجازی «ایران و یکصد سال چندجانبه‌گرایی» در ژنو

پس از پایان دیدارها و نشست‌ها در ژنو، نمایشگاه مجازی «ایران و یکصد سال چند جانبه‌گرایی» روز سه شنبه ۸ اسفند با حضور امیرعبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان، نجفی معاون حقوقی و بین‌المللی، ناصر کنعانی سخنگو وزارت امور خارجه و بحرینی سفیر ایران در ژنو افتتاح شد.

نمایشگاه مجازی ایران و یکصد سال چندجانبه‌گرایی با هدف نمایش نقش سازنده کشورمان در محیط‌های چند جانبه در بیش از صد سال گذشته طراحی و اجرا شده و این نمایشگاه با رویکردی تاریخی تلاش کرده در سه بخش تصاویر، اسناد و ویدئوها؛ تاریخ بیش از صد سال حضور و فعالیت ایران در سازمان‌های بین المللی را به نمایش در آورد.