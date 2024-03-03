به گزارش خبرگزاری مهر، متن اطلاعیه جمعیت هلال‌احمر در خصوص آخرین آمار خدمات‌رسانی به سیل‌زدگان در سیستان و بلوچستان و همچنین راه‌های کمک به هم‌وطنان سیل‌زده به شرح زیر است:

از روز هفتم اسفندماه بارش‌ها در سیستان و بلوچستان آغاز شد و به مرور شدت گرفت و بارش‌ها منجر به وقوع آب‌گرفتگی و سیلاب در ۱۴ شهرستان استان، ۳۴۷ روستا و همچنین آسیب به پل‌ها، راه‌های ارتباطی و آب‌گرفتگی منازل در جنوب سیستان و بلوچستان شد.

علاوه بر نیروهای جمعیت هلال‌احمر استان سیستان و بلوچستان، نیروهای هلال‌احمر استان‌های خراسان جنوبی و کرمان، بوشهر، یزد، خراسان شمالی برای کمک به سیل‌زدگان اعزام شده‌اند.

۲ فروند بالگرد جمعیت هلال‌احمر در حال کمک‌رسانی و توزیع اقلام غذایی و امدادی در مناطقی هستند که بر اثر سیل، دسترسی به آنها ممکن نیست.

در حال حاضر ۱۴۰۷ نیروی عملیاتی در قالب ۲۸۹ تیم و با استفاده از ۲۲۹ دستگاه خودرو امدادی در حال خدمات‌رسانی به سیل‌زدگان هستند.

در این مدت ۱۰ هزار بسته غذایی میان سیل‌زدگان توزیع شده است.

۴۶۵ دستگاه چادر امدادی، ۱۲۲۹ تخته موکت، ۲۵۴۴ تخته پتو، ۴۲۹۳ کیلوگرم نایلون و تعدادی کنسرو و بسته‌های بهداشتی توزیع شده است.

ارائه خدمات امدادی در جنوب سیستان و بلوچستان همچنان ادامه دارد.

عموم هموطنان نوع‌دوست می‌توانند کمک‌های نقدی خود به مردم سیل‌زده استان سیستان و بلوچستان را از طریق شماره‌گیری کد دستوری #١*١١٢* و یا واریز به شماره کارت ۶۳۶۷۹۵۷۰۸۳۶۶۶۲۳۵ و شماره حساب ۴۱۰۱۰۳۴۷۴۱۶۶۶۶۶۲ به شبای IR۹۴۰۱۰۰۰۰۴۱۰۱۰۳۴۷۴۱۶۶۶۶۶۲ به نام جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، واریز کنند.