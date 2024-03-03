فرهنگ کره بندی در گفتوگو با خبرنگار مهر بیان کرد: ساعت ۲۱ و ۵۰ دقیقه شامگاه شنبه، ۱۲ اسفندماه وقوع تصادف زنجیرهای سه خودروی پژو پارس، ایسوزو و تیگو به مرکز اورژانس و فوریتهای پزشکی خوزستان اطلاع رسانی شد.
وی، محل سانحه رانندگی را محور رامهرمز به بهبهان در روستای کهله یک اعلام کرد و افزود: ۲ دستگاه آمبولانس اورژانس از رامهرمز یک آمبولانس دیگر از امیدیه به محل حادثه اعزام شدند.
کره بندی ادامه داد: در این تصادف چهار نفر شامل ۲ آقا ۳۰ و ۲۷ ساله و ۲ خانم ۴۰ و ۸ ساله مصدوم شدند و یک مردم مجهولالهویه حدود ۴۰ ساله جان خود را از دست داد.
رئیس مرکز اورژانس و فوریتهای پزشکی خوزستان گفت: مصدومان به علت رضایت شخصی، به مرکز درمانی انتقال داده نشدند.
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