فرهنگ کره بندی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بیان کرد: ساعت ۲۱ و ۵۰ دقیقه شامگاه شنبه، ۱۲ اسفندماه وقوع تصادف زنجیره‌ای سه خودروی پژو پارس، ایسوزو و تیگو به مرکز اورژانس و فوریت‌های پزشکی خوزستان اطلاع رسانی شد.

وی، محل سانحه رانندگی را محور رامهرمز به بهبهان در روستای کهله یک اعلام کرد و افزود: ۲ دستگاه آمبولانس اورژانس از رامهرمز یک آمبولانس دیگر از امیدیه به محل حادثه اعزام شدند.

کره بندی ادامه داد: در این تصادف چهار نفر شامل ۲ آقا ۳۰ و ۲۷ ساله و ۲ خانم ۴۰ و ۸ ساله مصدوم شدند و یک مردم مجهول‌الهویه حدود ۴۰ ساله جان خود را از دست داد.

رئیس مرکز اورژانس و فوریت‌های پزشکی خوزستان گفت: مصدومان به علت رضایت شخصی، به مرکز درمانی انتقال داده نشدند.