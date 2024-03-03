به گزارش خبرنگار مهر، احمد وحیدی به همراه هیئت همراه و استاندار سیستان و بلوچستان، صبح امروز یک شنبه در میان اهالی روستای «سند بهرام» از توابع بخش مرکزی شهرستان دشتیاری حضور یافت و ضمن گفتگوی صمیمانه با اهالی این روستا، از نزدیک مشکلات مطرح شده را بررسی و دستورات لازم را ارائه کرد.

وی در این دیدار گفت: پیگیری بازسازی راه‌های ارتباطی از مسائل اصلی دولت در مناطق سیل زده جنوب سیستان و بلوچستان خواهد بود و پل مورد درخواست مردم این منطقه نیز باید احداث شود.

وی در خصوص هدر رفتن آب‌های ناشی از بارندگی، افزود: نگهداشت این آب‌ها به عنوان نعمت الهی، بسیار مهم است و سیلاب باید با ایجاد بندسارها برای حوزه کشاورزی حفظ شود چرا که منطقه خاک حاصل خیز کشاورزی دارد و برای این موضوع، باید ماشین آلات مورد نیاز تأمین و بندسارهای خاکی ایجاد شود تا مردم بتوانند آب را نگه دارند و استفاده کنند.

وزیر کشور در خصوص هوتک‌ها بیان کرد: هوتک در روستاها امکان خوب و ارزشمندی است اما دهیاران باید نسبت به حصارکشی هوتک‌ها اقدام کنند و از طرفی آموزش‌های لازم به کودکان روستا در این خصوص داده شود.

شایان ذکر است، در این نشست صمیمانه اهالی، سایر مسائل روستا از جمله آب لوله کشی، آنتن دهی موبایل را طرح و وزیر دستورات لازم در این خصوص ارائه کرد.