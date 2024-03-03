به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، همزمان با نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان هشدارها درباره نقشه‌های شوم و خطرناک رژیم صهیونیستی علیه فلسطینیان در همه مناطق و به طور خاص در قدس و مسجدالاقصی بیشتر می‌شود؛ به ویژه با توجه به طرح توطئه‌آمیزی که اخیرا «ایتمار بن گویر» وزیر امنیت داخلی رژیم اشغالگر برای محدود کردن ورود نمازگزاران فلسطینی به مسجدالاقصی ارائه داده بود.

در همین چارچوب دیشب «ابوحمزه» سخنگوی نظامی جهاداسلامی در سخنانی از همه ملت‌های عربی و اسلامی خواست تا در ماه مبارک رمضان یک بسیج عمومی بزرگ برای دفاع از مردم فلسطین و غزه ترتیب دهند و ماه رمضان را تبدیل به ماه وحشت اشغالگران کنند.

«هانی الدالی» کارشناس امور مقاومت فلسطین در تحلیلی در این زمینه اعلام کرد که سخنان ابوحمزه در چارچوب آماده‌سازی مقاومت فلسطین برای «طوفان رمضان» بود و نشان می‌دهد که همه گروه‌های مقاومت فلسطین برای این طوفان بزرگ آماده می‌شوند. به همین دلیل است که امریکا و اسراییل و حامیان آنها در منطقه تلاش زیادی برای شکست این طوفان انجام داده‌اند.

الدالی در گفت‌وگو با المیادین اظهار داشت که شاخص‌های زیادی وجود دارد که تأیید می‌کند ماه رمضان یک تهدید و خطر واقعی برای رژیم اشغالگر اسراییل به‌ویژه از جانب کرانه باختری و اراضی اشغالی ۱۹۴۸ خواهد بود. این ماه همچنین خطری برای آمریکا و منافع آن در منطقه است.

وی درباره پیام سخنان سخنگوی سرایاالقدس گفت که سخنان ابوحمزه به ویژه در این برهه مهم دارای مفاهیم و پیام هایی است، از جمله اینکه رهبری مقاومت فلسطین همچنان منسجم و استوار است و با وحدت و کارآمدی بالا، میدان را مدیریت می کند. ابوحمزه پیام روشنی را برای نتانیاهو فرستاد با این مضمون که همه سخنان او (نتانیاهو) مزخرفات رسانه‌ای بوده و بیانگر واقعیت نیست. مقاومت در غزه و کرانه باختری کاملا هماهنگ و متحد بوده و بر میدان مسلط است و همه گروه‌های مقاومت موضع واحدی درباره پرونده اسرا دارند.

این کارشناس عرب زبان درباره آن بخش از سخنان ابوحمزه که تاکید کرد مقاومت فلسطین مسئله روز بعد از جنگ در غزه را تعیین می‌کند اظهار داشت که ابوحمزه صراحتا به نتانیاهو پیغام داد که اینده غزه متعلق به مقاومت بوده و مقاومت فلسطین درباره روز بعد از جنگ در غزه تصمیم می‌گیرد. همچنین مقاومت نمی‌پذیرد که مذاکرات صرفا مربوط به تبادل اسرا باشد بلکه باید همه شروط فلسطینی‌ها اجرا شود.

وی تصریح کرد که در سایه مانع‌تراشی‌های رژیم صهیونیستی هیچ پیشرفتی در مذاکرات وجود ندارد و نتانیاهو به دنبال به نتیجه رساندن مذاکرات نیست؛ زیرا می‌داند پذیرفتن شروط مقاومت به معنای پایان زندگی سیاسی اوست و از همین روز ممکن است نتانیاهو به تجاوز به رفح متوسل گردد.

هانی الدالی درباره ادعاهای آمریکا در زمینه تلاش برای آتش‌بس در غزه تاکید کرد که رژیم صهیونیستی با تسلیحات و موشک‌های آمریکایی درحال کشتار مردم فلسطین است و واشنگتن با حمایت همه‌جانبه از اسراییل و استفاده از حق وتوی خود در شورای امنیت علیه قطعنامه‌های آتش‌بس غزه، در جنایت‌های اشغالگران علیه مردم فلسطین مشارکت مستقیم دارد.

این کارشناس امور مقاومت فلسطین درباره تشدید جنایت‌های صهیونیست‌ها علیه مردم غزه گفت که هدف قرار دادن مراکز اقامت موقت فلسطینی‌ها به دلیل آگاهی رژیم اشغالگر از شکست خود در پرونده اسرا و عدم قدرتش برای آزاد کردن اسرای اسراییلی از طریق عملیات‌های نظامی بوده و اشغالگران به خوبی می‌دانند هیچ راهی جز مذاکره و پذیرش شروط مقاومت برای آزادی اسرایشان وجود ندارد. صهیونیست‌ها همچنین متوجه شده‌اند که قادر به نابودی مقاومت فلسطین نیستند و بر همین اساس با هدف قرار دادن غیرنظامیان بی‌دفاع می‌خواهند مقاومت را تحت فشار قرار دهند.

وی در پایان به مسئله تهدیدات سران رژیم اشغالگر برای حمله به رفح در جنوبی‌ترین نقطه نوار غزه و نزدیک به مصر اشاره و اعلام کرد که حمله به رفح حامل پیامی برای مصر نیز هست؛ با این مضمون که اسراییل هیچ احترامی برای حاکمیت و امنیت ملی مصر قائل نیست.