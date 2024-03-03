به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فلسطینی شهاب، گروه‌های مقاومت فلسطین با صدور بیانیه‌ای مشترک حمایت کامل خود را از اعتراضات بین‌المللی تحت عنوان طوفان جهانی در طول ماه مبارک رمضان ضد رژیم صهیونیستی اعلام کردند.

گروه‌های مقاومت از وجدان‌های بیدار جهانی خواستند تا بزرگترین تحرک رسمی و مردمی در جهان را در سطح ملی و منطقه‌ای و بین المللی طی ماه مبارک رمضان به کار بگیرند تا عدالت آرمان فلسطین پیروز شده و فشارها برای توقف نسل کشی و کشتار جمعی مردم در غزه افزایش پیدا کند و توطئه‌های اشغالگران صهیونیست با شکست مواجه شود.

گروه‌های فلسطینی درخواست کردند که این تحرکات شامل تمامی انواع تحریم علیه صهیونیست‌ها و قطع کمک‌های امدادی به اشغالگران شده و اعتصاب در میادین شهری و برپایی راهپیمایی در تمامی پایتخت‌ها و شهرهای جهان را نیز در بر گیرد.

این گروه‌ها در بیانیه خود بر حق ملت فلسطین در رسیدن به آزادی و تعیین سرنوشت و بازگشت به اراضی و سرزمین خود و برپایی دولت مستقل به پایتختی قدس شریف تاکید کردند.

ملت فلسطین همچنین حمایت مطلق خود از مقاومت در برابر اشغالگری صهیونیستی و اخراج آن از اراضی فلسطین را مورد تاکید قرار داده و بر ضرورت فعال‌سازی مقاومت در تمامی اشکال خود در همه عرصه‌ها و جبهه‌ها در طول ماه مبارک رمضان تاکید کردند تا تحرک جهانی برای پیروزی فلسطین و آرمان عادلانه فلسطین شکل گیرد.

دیشب «ابوحمزه» سخنگوی نظامی جهاداسلامی در سخنانی از همه ملت‌های عربی و اسلامی خواست تا در ماه مبارک رمضان یک بسیج عمومی بزرگ برای دفاع از مردم فلسطین و غزه ترتیب دهند و ماه رمضان را تبدیل به ماه وحشت اشغالگران کنند.